Не потрібні смс та особисті дані: нова схема шахраїв, на яку ризикує попастись кожен

Шахраї вигадали нову схему наживи з українців. Розпізнати схему заздалегідь майже нереально.

https://glavred.net/article/ne-nuzhno-sms-i-lichnyh-dannyh-novaya-shema-moshennikov-na-kotoruyu-riskuet-popastsya-kazhdyy-10688492.html Посилання скопійоване

Нова схема шахраїв / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

Шахраї вигадали нову схему викрадання коштів

Схема підступна, тому кожен може попастись на гачок

Шахраї витягують гроші без смс та особистих даних

В Україні набирає популярності нова шахрайська схема. Прямо під час телефонної розмови з рахунку можуть списати всі кошти. Про це розповіли читачі Главреду, які стали жертвами шахраїв.

На одній зі сторінок у Facebook Микола побачив оголошення щодо роботи. На той момент він був у пошуку додаткового заробітку, умови праці були вигідні і він одразу вирішив зателефонувати.

відео дня

Слухавку взяв чоловік. Він почав розповідати деталі щодо роботи, проводив перший етап співбесіди. У якийсь момент телефонний дзвінок перервався і Микола не зміг передзвонити. Він взяв телефон у дочки та зателефонував знову. Розмова відновилась, але згодом знову перервалась.

Як виявилось, Микола став жертвою справжніх шахраїв, які вигадали нову схему. На початку дзвінка ще перед гудками пролунало кілька слів, які були записані заздалегідь. Все проговорювалось настільки швидко, що розібрати було неможливо.

Ймовірно, у тій фразі йшлося про те, що цей дзвінок платний. Коли гроші на рахунку закінчувались, телефонна розмова переривалась. Якщо у користувача звичайний тариф, кошти зникають з рахунку до 0 грн. Якщо у користувача тариф за контрактом, тоді кошти списують до мінус 120 грн.

Шахраї вигадали нову схему витягування грошей / фото: Главред

Як повідомляв раніше Главред, українська співачка стала жертвою шахраїв. Ірина Федишин зазначила, що шахраї, прикриваючись представниками її благодійного фонду, телефонують бійцям ЗСУ і вимагають гроші за передані автомобілі.

Також повідомлялося про те, що шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення, намагаючись заманити жертв у свої тенета. Користувачам надходить повідомлення, що нібито їм прийшла посилка, але її не вдалося доставити, і для цього потрібно оновити адресну інформацію, перейшовши за посиланням.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред