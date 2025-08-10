Рус
Як Путін змінив тактику, щоб отримати від Трампа вигідну пропозицію — NYT

Руслан Іваненко
10 серпня 2025, 08:48
Експерти попереджають, що виключення Зеленського з переговорів може стати катастрофою для України.
Путін намагається використати Трампа для розколу між США та європейськими союзниками України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скріншот з відео

Коротко:

  • Путін змінив тактику у переговорах із США
  • Трамп готовий до територіальних угод щодо України
  • Можливий розкол між США та Європою

Наприкінці липня президент Росії Володимир Путін був близьким до того, щоб втратити підтримку президента США Дональда Трампа — єдиного західного лідера, який, ймовірно, міг допомогти йому реалізувати план щодо України та зруйнувати систему європейської безпеки, повідомляє The New York Times.

Трамп втомився від переговорів і висунув ультиматуми

За даними видання, після місяців безрезультатних спроб переконати Путіна припинити війну, Трамп втомився від постійних дзвінків і переговорів, почав висувати ультиматуми та навіть налагодив відносини з президентом України Володимиром Зеленським, попри конфлікт у Білому домі на початку року.

"Не було зрозуміло, чи зможе або захоче Трамп виконати свої погрози ввести жорсткі тарифи проти країн, які купують російську нафту... Але термін, який Трамп дав Путіну для припинення війни, стрімко наближався", – зазначає NYT.

Путін змінює тактику і відкриває переговори про території

У відповідь Путін змінив тактику та на зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом створив враження, що Росія готова обговорювати територіальні домовленості."Ми дещо отримаємо назад, а дещо поміняємо місцями. Буде обмін територіями на благо обох сторін", – цитує видання слова Трампа після переговорів.

За словами професора російської політики в Королівському коледжі Лондона Сема Гріна, "це був дуже хороший тиждень для Путіна... Він перевів процес у русло, яке більш-менш повністю відповідає його інтересам".

Можливі сценарії подальшого розвитку

NYT зазначає, що один зі сценаріїв передбачає вигідну угоду Путіна з Трампом, яку США можуть нав’язати Україні, або ж відмову Зеленського її прийняти — з ризиком втрати американської підтримки. Інший варіант — продовження нинішнього курсу війни ще на 12–18 місяців.

"Якщо вдасться домогтися, щоб Трамп визнав російські претензії на левову частку захоплених територій... це в довгостроковій перспективі вб'є клин між США і Європою", – вважає Грін.

Стратегічні цілі Путіна та загрози для України

Аналітик Німецької ради з міжнародних відносин Стефан Мейстер наголошує: "Для Путіна це насправді про більші цілі... Це формує іншу готовність нести витрати". На його думку, для України буде катастрофою, якщо Зеленський не братиме участі у вирішальних переговорах.

Експерт попереджає про ризики поступок Кремлю

Політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловив критичне ставлення до територіальних "хотілок" Росії. За його словами, контроль над Запорізькою та Херсонською областями може стати ключовою перепоною у будь-яких переговорах.

Також він звернув увагу, що на порядку денному, ймовірно, стоятиме питання повного контролю над Донецькою областю.

Снєгирьов підкреслив, що це може стати основним інструментом тиску на Україну, зокрема й зі сторони США. Нині Україна контролює близько 33% території Донецької області, що включає більшу частину промислового потенціалу та природних ресурсів регіону.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - що відомо:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп оголосив про свою зустріч із Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, і лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені пізніше. Дякую за увагу до цього питання!" - сказав Трамп.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Трамп.

"Зеленський має бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну в Україні", - додав американський президент.

Україна не допустить повторної окупації своїх територій, потрібен справедливий мир, сказав Володимир Зеленський.

"Тактику Путіна всі добре бачать: він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них, він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич", - наголосив глава держави.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

