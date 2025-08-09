Рус
Град, грози та шквали: в Україну вривається штормова погода

Ангеліна Підвисоцька
9 серпня 2025, 19:45
Погода в Сумах буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря опуститься до +13 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 10 серпня
  • Де температура повітря підвищиться до +36 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами, град та шквали

Погода в Україні 10 серпня буде штормовою та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях - І рівень небезпечності. Там будуть грозові дощі, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 10 серпня буде висока, але достатньо комфортна температура повітря. На півдні буде найтепліше - 30-33 градуси тепла. Короткочасні грозові дощі будуть у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

У понеділок, 11 серпня, прийде похолодання. Водночас згодом температура повітря знову почне зростати.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 10 серпня

В Україні 10 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних областях. Також можуть бути град та шквали 15-20 м/с. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; на Закарпатті та у південній частині країни вночі 16-21°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 10 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря підвищиться до +13...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / фото: meteoprog

Погода 10 серпня у Києві

У Києві 10 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

