Град, грози та шквали: в Україну вривається штормова погода

Погода в Україні 10 серпня буде штормовою та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях - І рівень небезпечності. Там будуть грозові дощі, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 10 серпня буде висока, але достатньо комфортна температура повітря. На півдні буде найтепліше - 30-33 градуси тепла. Короткочасні грозові дощі будуть у західних, Житомирській та Вінницькій областях.
У понеділок, 11 серпня, прийде похолодання. Водночас згодом температура повітря знову почне зростати.
Погода 10 серпня
В Україні 10 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних областях. Також можуть бути град та шквали 15-20 м/с. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; на Закарпатті та у південній частині країни вночі 16-21°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +36
За даними meteoprog, 10 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря підвищиться до +13...+26 градусів.
Погода 10 серпня у Києві
У Києві 10 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.
