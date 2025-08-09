Рус
Вплив Меланії на погляди Трампа щодо України: у The Guardian розкрили деталі

Олексій Тесля
9 серпня 2025, 18:16
Меланія Трамп посіла 10-те місце серед найвпливовіших фігур в оточенні президента США.
Меланія Трамп може впливати на рішення свого чоловіка

Головне:

  • Дипломати звертають увагу на роль першої леді у формуванні поглядів Трампа
  • Меланія вже не раз розходилася в поглядах із Трампом

Західні дипломати й аналітики дедалі більше звертають увагу на роль першої леді США, Меланії Трамп, у формуванні поглядів Дональда Трампа на ключові зовнішньополітичні питання, включно з війною Росії проти України.

За даними видання, британські чиновники дійшли висновку, що варто приділяти менше зусиль спробам безпосередньо впливати на самого Трампа, і більше - вибудовуванню контакту з його дружиною, пише The Guardian.

Вважається, що саме Меланія звернула увагу чоловіка на недостовірність мирних ініціатив з боку Володимира Путіна. Джерела The Guardian підкреслюють, що президент США не просто згадує Меланію в публічних виступах, а й шанобливо ставиться до її думки в приватних розмовах. За її власними словами, вона регулярно дає чоловікові поради - іноді він їх приймає, іноді ні, і це, на її думку, нормально.

Відомо, що Меланія вже не раз розходилася в поглядах із Трампом, наприклад, щодо питань COVID-19 і прав на аборти. За спогадами очевидців, вона дотримується більш ліберальних поглядів і відстоювала право жінок на вибір. Як перша леді вона зосередилася на допомозі дітям, зокрема - сиротам і тим, хто наражається на загрозу онлайн-експлуатації.

За даними опитування, проведеного в лютому 2025 року, Меланія посіла 10-те місце серед найвпливовіших фігур в оточенні президента Трампа.

Раніше Трамп називав дружину своїм "найкращим соціологом", і під час другого терміну став частіше підкреслювати її вплив на свої рішення. Таке визнання допомагає президенту вибудовувати більш гнучку позицію й адаптуватися до запитів різних груп виборців. Подібна ситуація вже мала місце 2018 року, коли Меланія публічно виступила проти політики розлучення дітей мігрантів із батьками, заявивши, що була "приголомшена" цією практикою.

Після початку повномасштабної війни в Україні Меланія, перервавши довге мовчання, написала в соцмережі X слова підтримки на адресу українського народу - що, як зазначає The Guardian, контрастувало з її чоловіком, який назвав вторгнення Путіна "геніальним". Хоча в пості Меланії не було прямого звинувачення Росії, напрямок її співчуття був зрозумілий. Водночас, за словами Трампа, вона нібито симпатизувала Путіну після їхньої короткої зустрічі на саміті в 2017 році.

Насамкінець, видання зазначає, що вплив Меланії на ухвалення рішень у Білому домі залишається неоднозначним. З одного боку, її позиція дає слабку надію на збереження уваги до гуманітарних питань. З іншого - незрозуміло, наскільки вона активно залучена до процесу ухвалення рішень. Журналіст підкреслює, що західній дипломатії непросто адаптуватися до своєрідного стилю управління Трампа, який часто покладається на особисті враження і неформальні консультації, включно з розмовами з дружиною.

Що відомо про несподівану підтримку Зеленського з Білого дому

Однією з впливових фігур в оточенні Дональда Трампа, яка виступає на підтримку України, несподівано виявилася його дружина - Меланія Трамп.

Хоча формально вона обіймає лише символічну посаду першої леді, її позиція, як зазначає The Times, виявляється значущою в обговоренні питань, пов'язаних із війною в Україні.

Раніше повідомлялося, що одним із несподівано впливових прихильників України в оточенні Дональда Трампа виявилася його дружина, Меланія Трамп. Незважаючи на те, що вона займає лише формальний пост першої леді, її думка, як з'ясовується, має вагу в питаннях, що стосуються війни в Україні, пише The Times.

Як повідомляв Главред, Трамп раніше жорстко висловився про диктатора Володимира Путіна. "Ми багато розмовляли з Путіним. Я кладу слухавку і кажу: "Це була гарна розмова", а потім ракети летять на Київ та інші міста. І я такий: "Дивно". І коли це відбувається 3-4 рази, ти розумієш, що ці розмови нічого не значать. Я приходжу додому, кажу першій леді [Меланії Трамп, - ред.]: "Ти знаєш, я розмовляв із Володимиром сьогодні, у нас була чудова розмова". Вона каже: "О, так? Вони щойно завдали удару ще по одному місту", - розповідав він.

The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Дональд Трамп Меланія Трамп
