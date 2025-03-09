Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах - CNN

На курському напрямку росіян активно підтримують військові з Північної Кореї.

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Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ISW

Що написано в матеріалі CNN:

Українська армія вже втратила близько половини території в Курській області

Вторгнення на Курщину, можливо, вичерпало свою стратегічну цінність

Ситуація в Курській області поступово погіршується для України, і незабаром Київ може втратити свій головний козир на майбутніх мирних переговорах. Про це пише CNN.

Автори матеріалу посилаються на публікації військових блогерів з обох сторін, які кажуть, що українські війська в Курській області перебувають у скрутному становищі. У цьому контексті також згадуються заяви російського Міноборони про захоплення чотирьох населених пунктів, а також рейд росіян через непрацюючий газопровід.

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При цьому росіян тут активно підтримують військові з Північної Кореї.

"Важко, але ми працюємо. Корейці продовжують прибувати", - сказав CNN один український військовослужбовець.

Як зазначає автор публікації, якщо Росія поверне всю територію Курської області, вона потенційно може перекинути вільні війська на схід України. Українська армія вже втратила близько половини території в Курській області, яку спочатку змогла взяти під свій контроль у серпні 2024 року.

З огляду на переваги Росії, деякі українські блогери припустили, що вторгнення на Курщину, можливо, вичерпало свою стратегічну цінність. CNN наводить цитату з публікації українського військового блогера Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Не думав, що я таке колись скажу. Але, можливо, настав час "згортатися" з курського напрямку. Важко там нашим. Як відволікання ресурсів противника ця операція себе, думаю, давно вже виправдала. А як політичний козир у переговорах це тепер сумнівно", - написав він у своєму Телеграмі цього тижня.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, ситуація в Курській області загострилася, проте українське командування не планує виводити війська. Зараз активно вживаються заходи для стабілізації фронту, зокрема готується низка контрзаходів для поліпшення позицій.

Як повідомляв Главред, у районі Суджі активні бойові дії веде переважно північнокорейська армія, яка зазнає значних втрат. Українські артилерійські підрозділи завдали потужного удару по одній зі штурмових груп північнокорейців.

Генштаб ЗСУ стверджує, що ситуація в Курській області залишається під контролем українського командування. Тривають інтенсивні бої на напрямках Кореневе-Суджа і південніше Суджі. Російські спецпризначенці та підрозділи з КНДР зазнали великих втрат.

Армія Росії активізувала спроби витіснити українських військових з Курської області. Бойові дії ведуться в населених пунктах біля міста Суджа. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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