Війська РФ окупували два села та просунулися на ключових напрямках фронту

На Донеччині ворог захопив два села на Покровському напрямку.

Війська РФ захопили два населені пункти і просунулися на Донеччині

Головне:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Ворог захопив два села на Покровському напрямку

Також зафіксовано просування Слов'янському та Краматорському напрямках

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська захопили два населені пункти на Донеччині.

Також зафіксовано просування окупаційних військ на двох інших ділянках фронту. Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у вівторок, 31 березня.

Покровський напрямок

За даними аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося захопили село Свято-Покровське Сіверської громади Бахмутського району. Крім того, росіяни окупували село Васюківка Соледарської міської громади Бахмутського району.

Слов'янський напрямок

За даними аналітиків, армії РФ вдалося розширити зону контролю та просунутися поблизу Різниківки Сіверської громади Бахмутського району.

Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку фронту окупаційні війська РФ мають територіальні успіхи поблизу села Бондарне Соледарської міської громади Бахмутського району.

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку з початку доби 30 березня ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Як раніше писав Главред, після початку весняно-літнього наступу російські окупаційні війська намагаються просунутися на півночі українського оборонного поясу в Донецькій області, однак за останній тиждень фактично не досягли успіхів. За оцінкою Інституту вивчення війни, атаки без належної підтримки на флангах лише сповільнюють просування на схід від Слов’янська та призводять до значних втрат при мінімальних результатах.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку російські сили намагаються компенсувати втрату темпу і брак ресурсів, розраховуючи на зміну погодних умов. За даними ISW, вони планують активізувати штурмові дії з появою весняної рослинності, яка полегшить маскування під час наступу.

Водночас РФ прагне розширити контроль у Сумській та Харківській областях. За словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, окупанти намагаються атакувати позиції українських військових у громадах Сумщини, а також ведуть наступальні дії у Вовчанській громаді на Харківщині.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

