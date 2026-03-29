Читати російською
РФ готує нову хвилю штурмів на одному зі стратегічних напрямків: де очікується удар

Дар'я Пшеничник
29 березня 2026, 10:16
Зазначається, що російські війська активізують наступальні операції у міру поліпшення погоди.
Росіяни чекають на покращення погоди, щоб активізувати штурми на Купʼянському напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне з новини:

  • Росія готує нові штурми під Куп’янськом
  • Окупанти активізуються з покращенням погоди
  • Українські сили просуваються на Лиманському напрямку

Російські війська на Куп’янському напрямку намагаються компенсувати втрату темпу та нестачу ресурсів очікуванням на покращення погоди. За даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти планують активізувати штурми після появи весняної рослинності, яка дозволить їм краще маскуватися під час просування.

Куп’янський напрямок: росіяни виснажені, але готують нові атаки

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що у самому Куп’янську залишилося не більше двох десятків російських військових. Попри це, ворог продовжує спроби просунутися зі сходу, хоча атаки з півночі фактично припинені.

За його словами, російські підрозділи дедалі частіше використовують легку техніку - мотоцикли, квадроцикли та позашляховики - щоб швидко здійснювати рейдові атаки та проникнення невеликими групами.

Аналітики ISW підтверджують: 27 березня російські сили продовжували наступальні дії на цьому напрямку, але не досягли жодних результатів.

Лиманський напрямок: українські сили просуваються, РФ зменшує інтенсивність

Попри заяви російського міноборони про "захоплення" Брусівки, Сили оборони просунулися в східній частині Лимана. Після невдалого механізованого штурму 19 березня російські війська знову повернулися до тактики просочування малими групами.

Трегубов зазначив, що ворог не зміг закріпитися в місті та, ймовірно, спробує змістити акцент на наступ у бік "Фортечного поясу" через Костянтинівку.

Покровський напрямок: РФ намагається використати негоду

На Покровському напрямку російські війська, навпаки, посилили активність, намагаючись скористатися поганою видимістю та ускладненою роботою української розвідки.

7-й корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що окупанти одночасно тиснуть у районах Гришиного та Родинського. Українські військові зазначають, що тактика ворога не змінилася - моторизовані та механізовані атаки проводяться під прикриттям димових завіс, щоб приховати пересування від повітряної розвідки.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту "DeepState" заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів на Донеччині.

Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це відбулося від початку контрнаступальної операції.

Водночас військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з суміжними підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

