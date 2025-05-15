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"Дійти до околиць Києва": в CNN сказали, де РФ може розпочати новий наступ

Марія Николишин
15 травня 2025, 16:18
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Цілі РФ щодо окупації українських територій залишаються незмінними.
'Дійти до околиць Києва': в CNN сказали, де РФ може розпочати новий наступ
РФ готується до нового наступу / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • РФ стягує сили біля лінії фронту для наступу
  • Путін спробує захопити всі території, які зможе
  • Зокрема, можливе просування військ РФ на сході України

Країна-агресор Росія концентрує значні сили біля лінії фронту для можливої нової атаки з метою захоплення додаткових територій. Про це пише CNN.

Зокрема, один із американських чиновників заявив, що російське командування намагається сконцентрувати значні військові ресурси для наступу, який може бути спрямований на подальше просування на сході України.

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"Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть", - наголосив другий посадовець США.

Зазначається, що хоча Росія має перевагу в живій силі на сході України та в Курській області, її просування ускладнюють українські безпілотники та мінні поля.

Водночас, Україна стикається з нестачею особового складу, а Москва — із труднощами у нарощуванні необхідних сил.

У видання також додали, що навіть попри заклики президента США Дональда Трампа до перемир’я та мирних переговорів, російські цілі щодо окупації українських територій залишаються незмінними протягом останніх тижнів.

"Українські військові вже кілька тижнів фіксують активне перекидання російських військ — на позиції в десятках кілометрів від фронту надходять великі обсяги техніки та особового складу", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин заявив, що Росія накопичує свої сили і вже фактично розпочала літній наступ. Він також вважає, що найближчим часом перемир'я не буде.

Командувач тактичної групи "Вугледар" Сергій Наєв заявив, що Сили оборони України покращили своє тактичне положення в Донецькій області одразу на трьох напрямках.

Крім того, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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