На ключовому напрямку ворог змінив підхід до атак: у ЗСУ розкрили ціль

Російські війська майже подвоїли кількість безпілотників і продовжують нарощувати удари.

https://glavred.net/front/na-klyuchevom-napravlenii-protivnik-izmenil-taktiku-atak-v-vsu-raskryli-cel-10751930.html Посилання скопійоване

Росіяни концентрують авіаудари на окремих цілях

Про головне:

Противник збільшує зону ураження та атакує логістику

Концентрує авіаудари по окремих цілях – до 20 і більше бомб

Тактика змінюється: удари стають масовими та цілеспрямованими

Російські війська значно активізували застосування безпілотників на південному напрямку, майже подвоївши їхню кількість.

Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі LIGA.net, щоденна кількість використаних БпЛА продовжує зростати. Йдеться, зокрема, про баражувальні боєприпаси типу "Молнія-2" та "Ланцет".

відео дня

"Якщо ще кілька тижнів тому фіксували близько 300 запусків, то нині цей показник сягнув уже приблизно 550", – зазначив Волошин.

Мета активізації та розширення ударів

За його словами, така активізація свідчить про намір противника розширити так звану kill zone – зону ураження, збільшити дальність атак і завдавати ударів по логістичних маршрутах українських сил.

Водночас, росіяни не зменшують інтенсивності авіаударів і продовжують масовано атакувати позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти.

"Зафіксовано своєрідний добовий "рекорд" – 156 застосованих керованих авіабомб", – додав речник.

дрон-камікадзе "Молнія" / Інфографіка: Главред

Він також відзначив зміну тактики ворога: "Якщо раніше по декількох населених пунктах по три-п'ять КАБів застосовував, то зараз по декількох населених пунктах він застосовує по 20 і більше".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російська армія перейшла до активної фази весняно-літнього наступу 2026 року. Основний удар загарбники зосередили на Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону одразу на кількох стратегічних напрямках. Сили оборони України тримають удар, завдаючи ворогові катастрофічних втрат.

Крім того, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Запоріжжі.

Нагадаємо, що російське командування, ймовірно, планує вже з 1 квітня задіяти в бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред