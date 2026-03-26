Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

На ключовому напрямку ворог змінив підхід до атак: у ЗСУ розкрили ціль

Руслан Іваненко
26 березня 2026, 01:42
Російські війська майже подвоїли кількість безпілотників і продовжують нарощувати удари.
ВСУ, Фронт, Война
Росіяни концентрують авіаудари на окремих цілях / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Про головне:

  • Противник збільшує зону ураження та атакує логістику
  • Концентрує авіаудари по окремих цілях – до 20 і більше бомб
  • Тактика змінюється: удари стають масовими та цілеспрямованими

Російські війська значно активізували застосування безпілотників на південному напрямку, майже подвоївши їхню кількість.

Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі LIGA.net, щоденна кількість використаних БпЛА продовжує зростати. Йдеться, зокрема, про баражувальні боєприпаси типу "Молнія-2" та "Ланцет".

відео дня

"Якщо ще кілька тижнів тому фіксували близько 300 запусків, то нині цей показник сягнув уже приблизно 550", – зазначив Волошин.

Мета активізації та розширення ударів

За його словами, така активізація свідчить про намір противника розширити так звану kill zone – зону ураження, збільшити дальність атак і завдавати ударів по логістичних маршрутах українських сил.

Водночас, росіяни не зменшують інтенсивності авіаударів і продовжують масовано атакувати позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти.

"Зафіксовано своєрідний добовий "рекорд" – 156 застосованих керованих авіабомб", – додав речник.

дрон-камікадзе "Молнія" / Інфографіка: Главред

Він також відзначив зміну тактики ворога: "Якщо раніше по декількох населених пунктах по три-п'ять КАБів застосовував, то зараз по декількох населених пунктах він застосовує по 20 і більше".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російська армія перейшла до активної фази весняно-літнього наступу 2026 року. Основний удар загарбники зосередили на Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону одразу на кількох стратегічних напрямках. Сили оборони України тримають удар, завдаючи ворогові катастрофічних втрат.

Крім того, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Запоріжжі.

Нагадаємо, що російське командування, ймовірно, планує вже з 1 квітня задіяти в бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні лінія фронту Запорізька область новини України Фронт
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    На ключовому напрямку ворог змінив підхід до атак: у ЗСУ розкрили ціль

    На ключовому напрямку ворог змінив підхід до атак: у ЗСУ розкрили ціль

    01:42Фронт
    РФ намагалася шантажувати США і пропонувала "угоду" щодо України - Зеленський

    РФ намагалася шантажувати США і пропонувала "угоду" щодо України - Зеленський

    23:07Світ
    В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

    В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

    23:06Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Новини Києва
    Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Привітання
    З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
    Синоптик
    Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
    Лайфхаки та хитрощі
    АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
    Регіони
    Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
    Новини шоу бізнесу
    Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти