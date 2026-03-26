Росія розпочала весняний наступ: сержант розповів подробиці

Ангеліна Підвисоцька
26 березня 2026, 13:51
Російські окупанти намагаються прориватися вглиб невеликими групами.
Росія пішла в наступ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • РФ пішла у весняний наступ
  • Ворог використовує тактику інфільтрації

РФ розпочала весняний наступ. Кількість ворожих атак значно збільшилася. Про це заявив головний сержант 54 ОМБр Максим Бутолін з позивним "Молот".

Росіяни не дочекалися середини весни і пішли в наступ із настанням тепла. Противник використовує тактику інфільтрації. Росіяни діють дрібними групами, намагаючись непомітно проникнути в глибину української оборони.

"На нашому відрізку, з настанням весняної погоди, ґрунт трохи підсох, і дійсно активність ворога збільшилася в рази, однак він застосовує ту саму тактику, що й завжди: невеликі вихідні групи, виточки, інфільтрації", — каже Бутолін.

Росіяни тиснуть кількістю, не зважаючи на власні втрати.

"Якщо з десяти військовослужбовців, які висунулися на заняття певного рубежу, доходить один, то у противника це вважається перемогою ... Цей військовослужбовець своєю рацією, своїми переговорами виступає як магніт і до нього вже підтягуються інші, що створює проблеми всередині наших бойових порядків", — додав "Молот".

Росіяни намагаються діяти агресивно. Водночас українські військові контролюють ситуацію та використовують сучасні технічні засоби, які дозволяють виявити загрозу заздалегідь. Однак поки що спостерігаються випадки прориву поодиноких окупантів.

Ситуація на фронті – останні новини

Як повідомляв Главред, російська армія перейшла до активної фази весняно-літнього наступу 2026 року. Основний удар загарбники зосередили на Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону відразу на кількох стратегічних напрямках. Сили оборони України витримують удар, завдаючи ворогу катастрофічних втрат.

Крім того, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися в Запорізькій області.

Нагадаємо, що російське командування, ймовірно, планує вже з 1 квітня задіяти в бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

війна в Україні вторгнення Росії російський наступ
Росія розпочала весняний наступ: сержант розповів подробиці

Росія розпочала весняний наступ: сержант розповів подробиці

