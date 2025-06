У РФ заявили про наступ на Дніпропетровщину: в ISW дали оцінку

Коротко:

У РФ заявили про наступ на території Дніпропетровської області України. Водночас жодних геолокаційних підтверджень цій заяві немає. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

Як пишуть експерти ISW, російські офіційні особи неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській області.

Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв оголосив, ніби окупаційні сили "розпочали наступ" у Дніпропетровській області та вибухнув новими погрозами. Він сказав, що той, "хто не хоче визнавати реалії війни" на переговорах, нібито "отримає нові реалії на землі".

У російському Міноборони також заявили 8 червня про просування ЗС РФ. Зазначалося, що росіяни нібито досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Оріхового в Покровському районі та просунулися на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки і на захід і південний захід від Богданівки.

"ISW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області", - повідомили аналітики.

Експерти проаналізували супутникові знімки за 7 і 8 червня, на яких були помічені нові воронки від артилерії.

У ISW дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.

Як писав Главред, у Росії заявили, що нібито окупанти вже просунулися до західного кордону Дніпропетровської області й наступають на Дніпропетровщину. Представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов сказав, що заява про просування на озвученому напрямку є російською дезінформацією. За його даними, бої все ще тривають у Донецькій області.

Ситуація на кордоні Сумської області напружена, але перебуває під контролем Збройних сил України, підстав для евакуації з міста Суми поки що немає. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Видання The Economist повідомляє з посиланням на українську розвідку, що на тлі активізації російського літнього наступу українські міста готуються до нової фази війни. Основними напрямками удару, ймовірно, стануть Костянтинівка та Покровськ у Донецькій області.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.