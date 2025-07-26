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Частина росіян зайшла в центр великого міста: ISW пояснили, де РФ посилила атаки

Даяна Швець
26 липня 2025, 09:16
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ЗСУ, своєю чергою, провели обмежені контратаки в районі Покровська, відновивши позиції на захід від Гродівки.
фронт, карта
РФ посилила атаки на фронті / Колаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ЗСУ

Головні тези аналітиків:

  • Росіяни ймовірно захопили Новоекономічне
  • ЗСУ відбили позиції біля Гродівки
  • Ворог просувається до Покровська

У Донецькій області, зокрема на покровському напрямку, російські сили, ймовірно, встановили контроль над населеним пунктом Новоекономічне, що розташований на північний схід від Покровська. Крім того, зафіксовано їхню активність у вигляді обмежених диверсійно-розвідувальних операцій у самому центру Покровську. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними дослідників, опубліковані 25 липня геолокаційні відеоматеріали вказують на просування російських військ у центральну частину Новоекономічного. Український проєкт DeepState також зафіксував рух окупаційних сил поблизу Миролюбівки, що розташована південніше.

відео дня

У звіті ISW згадується, що російські воєнні блогери повідомляють про дії російської піхоти та розвідгруп, які вийшли до Покровська та до околиць Мирнограда. За окремими джерелами, частина цих підрозділів навіть тимчасово проникла в центр Покровська.

Частина росіян зайшла в центр великого міста: ISW пояснили, де РФ посилила атаки
Покровськ / Інфографіка: Главред

Проте навіть російські джерела визнають, що говорити про повноцінну присутність росіян у місті ще зарано. ISW також не виявив підтверджень щодо того, що ворог утримує стабільні позиції в самому Покровську.

У свою чергу Збройні сили України провели низку контратак у цьому секторі фронту та змогли повернути певні позиції на захід від населеного пункту Гродівка.

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на покровському напрямку російські війська здійснили 39 спроб прорвати українську оборону в районах таких населених пунктів: Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред писав про те, що армія Путіна несе космічні втрати на Сумщині. Російська армія зазнає труднощів з координацією своїх же зон відповідальності.

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив, де ворог планує посилити наступ. Він повідомив, що наразі в пріоритеті росіян Новопавлівський та Покровські напрями.

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов також розкрив задум армії РФ на фронті до осені. За його словами, українським військовим доведеться стримувати ворога одразу на декількох напрямках.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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