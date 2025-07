РФ має свій задум: в ISW розкрили цікавий нюанс про зустріч Путіна і Зеленського

Ключові висновки ISW:

Російська влада продовжує зволікати з організацією прямих переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці вказують, що навіть попри заклики з боку Сполучених Штатів організувати таку зустріч, російська сторона відтягує процес домовленостей на найвищому рівні.

У звіті згадується заява речника Кремля Дмитра Пєскова від 25 липня. Він зазначив, що зустріч Зеленського з Путіним наразі малоймовірна. За його словами, перед цим необхідно напрацювати певні домовленості шляхом експертного діалогу.

Того ж дня колишній президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зустріч двох лідерів все ж відбудеться, і зауважив, що вона мала б пройти ще три місяці тому.

Аналітики ISW підкреслили, що Москва неодноразово уникала реальних перемовин із Києвом, а замість конструктивного діалогу вдається до зволікань. Така поведінка, за їхніми словами, свідчить про небажання Росії досягти конкретного миру.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський 25 липня повідомив про перші сигнали від російської сторони щодо можливості зустрічі на рівні глав держав під час перемовин делегацій України та РФ. За словами українського президента, це свідчить про "рух у напрямку до якогось формату зустрічі".

Однак, Кремль фактично відмовився від зустрічі Путіна і Зеленського наприкінці серпня. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що сторони "далекі від спільних знаменників", а проєкти меморандумів Києва та Москви є "діаметрально протилежними".

У той же час, очільник Штатів Дональд Трамп запевнив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним обов'язково відбудеться.Не факт, що Сполучені Штати чекатимуть 50 днів, коли Росія виконає ультиматум, сказав він.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.