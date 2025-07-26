'Страшна ніч': РФ масовано атакувала 3 міста України, є загиблі й руйнування будинків

У трьох українських містах внаслідок атаки є загиблі й постраждалі. Пошкоджені чи частково зруйновані багатоповерхівки, підприємства, торговельний центр.

https://glavred.net/ukraine/strashnaya-noch-rf-massirovanno-atakovala-3-goroda-ukrainy-est-pogibshie-i-razrusheniya-domov-10684652.html Посилання скопійоване

Наслідки удару по Дніпропетровській та Запорізькій областях/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, Запорізька ОВА

Коротко:

РФ вночі вдарила по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та відповідних областях

Є загиблі й постраждалі

Пошкоджені чи частково зруйновані багатоповерхівки, підприємства, торговельний центр

Російські окупанти у ніч на суботу, 26 липня, вдарили по Україні ракетами, дронами та керованими авіаційними бомбами (КАБами). Найбільший удар прийшовся по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та відповідних областях.

Внаслідок удару є загиблі та поранені. Було пошкоджено або частково зруйновано багатоповерхівки, підприємства, торговельний центр. Про це повідомила місцева влада.

відео дня

Харків і Харківська область

Російські окупанти атакували Харків балістикою, керованими авіаційними бомбами і дронами в ніч на 26 липня. Є поранені.

57-річний чоловік звернувся за допомогою до медиків після ворожого удару БпЛА по Київському району Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Сергій Синєгубов.

Також ворог наніс удари ракетою та 10 дронами по місту Зміїв Чугуївського району. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілів в місті Зміїв отримав поранення 50-річний чоловік, його госпіталізували.

Як повідомив вранці в суботу мер Харкова Ігор Терехов, окупанти атакували місто понад три години. За цей час російські загарбники використали для ударів 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім ще 15 дронів "Шахед". По місту було здійснено 20 ударів. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.

"Станом на ранок – триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі. Постраждало п’ятеро людей. Серед них – троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту – під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", – зазначив Терехов.

Він наголосив, що з перших хвилин на місцях ударів працюють комунальні служби – енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд, ліфтовики.

Дніпро і Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на область була здійснена комбінована атака. Внаслідок удару загинув чоловік і постраждала жінка.

"Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік. Постраждала – жінка. Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто", – зазначив очільник ОВА.

Крім цього, він повідомив, що було також кілька загорянь і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення.

"По Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Виникла пожежа. По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду", – додав Лисак.

Запоріжжя і Запорізька область

Під час нічної атаки росіяни скерували на Запорізьку область 9 "Шахедів", повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Рятувальники вогонь уже приборкали. Понівечена нежитлова споруда. У Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, зруйнований приватний будинок", – зазначив голова ОВА.

Під час нічної атаки на Запоріжжя та область ніхто не постраждав.

Проте упродовж доби троє людей загинули і двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський та Запорізький райони Запорізької області, розповів Федоров. Зокрема, росіяни вбили двох людей у селі Приморське Василівського району. Ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, у якому їхали чоловік і жінка. На жаль, обоє загинули, автівка знищена. Також вранці 25 липня 63-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Російський дрон убив мешканця села Полтавка і пошкодив житловий будинок.

КАБ/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами 24 липня – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 липня була нічна атака РФ на Черкаси – постраждали 7 осіб, серед них – дитина. Мер Черкас Анатолій Бондаренко просив жителів закрити вікна. Повідомлялося про збої в енергопостачанні та в роботі інтернету.

Також у ніч на 24 липня була пекельна ніч в Одесі – зруйнована 9-поверхівка, поранені люди, були пожежі. Співробітники ДСНС евакуювали 33 жителів і врятували п'ятьох – їх заблокувало у квартирах. Пізніше з’явилися нові подробиці наслідків удару по Одесі. Зокрема, росіяни частково зруйнували легендарний Привоз.

Нагадаємо, російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов розкрив стратегію ударів РФ по Україні. У країні-агресорі Росії байдуже ставляться до втрат серед цивільного населення.

Читайте також:

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред