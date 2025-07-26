Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Страшна ніч": РФ масовано атакувала 3 міста України, є загиблі й руйнування будинків

Альона Вороніна
26 липня 2025, 08:17
1057
У трьох українських містах внаслідок атаки є загиблі й постраждалі. Пошкоджені чи частково зруйновані багатоповерхівки, підприємства, торговельний центр.
Последствия удара по Днепропетровской и Запорожской областям
Наслідки удару по Дніпропетровській та Запорізькій областях/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, Запорізька ОВА

Коротко:

  • РФ вночі вдарила по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та відповідних областях
  • Є загиблі й постраждалі
  • Пошкоджені чи частково зруйновані багатоповерхівки, підприємства, торговельний центр

Російські окупанти у ніч на суботу, 26 липня, вдарили по Україні ракетами, дронами та керованими авіаційними бомбами (КАБами). Найбільший удар прийшовся по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та відповідних областях.

Внаслідок удару є загиблі та поранені. Було пошкоджено або частково зруйновано багатоповерхівки, підприємства, торговельний центр. Про це повідомила місцева влада.

відео дня

Харків і Харківська область

Російські окупанти атакували Харків балістикою, керованими авіаційними бомбами і дронами в ніч на 26 липня. Є поранені.

57-річний чоловік звернувся за допомогою до медиків після ворожого удару БпЛА по Київському району Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Сергій Синєгубов.

Також ворог наніс удари ракетою та 10 дронами по місту Зміїв Чугуївського району. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілів в місті Зміїв отримав поранення 50-річний чоловік, його госпіталізували.

Як повідомив вранці в суботу мер Харкова Ігор Терехов, окупанти атакували місто понад три години. За цей час російські загарбники використали для ударів 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім ще 15 дронів "Шахед". По місту було здійснено 20 ударів. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.

"Станом на ранок – триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі. Постраждало п’ятеро людей. Серед них – троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту – під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", – зазначив Терехов.

Він наголосив, що з перших хвилин на місцях ударів працюють комунальні служби – енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд, ліфтовики.

  • Наслідки удару по Харкову і Харківській області
    Наслідки удару по Харкову і Харківській області ДСНС Харківщини
  • Наслідки удару по Харкову і Харківській області
    Наслідки удару по Харкову і Харківській області ДСНС Харківщини
  • Наслідки удару по Харкову і Харківській області
    Наслідки удару по Харкову і Харківській області ДСНС Харківщини
  • Наслідки удару по Харкову і Харківській області
    Наслідки удару по Харкову і Харківській області ДСНС Харківщини
  • Наслідки удару по Харкову і Харківській області
    Наслідки удару по Харкову і Харківській області ДСНС Харківщини

Дніпро і Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на область була здійснена комбінована атака. Внаслідок удару загинув чоловік і постраждала жінка.

"Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік. Постраждала – жінка. Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто", – зазначив очільник ОВА.

Крім цього, він повідомив, що було також кілька загорянь і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення.

"По Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Виникла пожежа. По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду", – додав Лисак.

  • Наслідки удару по Дніпру і Дніпропетровській області
    Наслідки удару по Дніпру і Дніпропетровській області Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру і Дніпропетровській області
    Наслідки удару по Дніпру і Дніпропетровській області Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру і Дніпропетровській області
    Наслідки удару по Дніпру і Дніпропетровській області Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру і Дніпропетровській області
    Наслідки удару по Дніпру і Дніпропетровській області Дніпропетровська ОВА

Запоріжжя і Запорізька область

Під час нічної атаки росіяни скерували на Запорізьку область 9 "Шахедів", повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Рятувальники вогонь уже приборкали. Понівечена нежитлова споруда. У Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, зруйнований приватний будинок", – зазначив голова ОВА.

Під час нічної атаки на Запоріжжя та область ніхто не постраждав.

Проте упродовж доби троє людей загинули і двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський та Запорізький райони Запорізької області, розповів Федоров. Зокрема, росіяни вбили двох людей у селі Приморське Василівського району. Ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, у якому їхали чоловік і жінка. На жаль, обоє загинули, автівка знищена. Також вранці 25 липня 63-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Російський дрон убив мешканця села Полтавка і пошкодив житловий будинок.

  • Наслідки удару по Запорізькій області
    Наслідки удару по Запорізькій області Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запорізькій області
    Наслідки удару по Запорізькій області Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запорізькій області
    Наслідки удару по Запорізькій області Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запорізькій області
    Наслідки удару по Запорізькій області Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запорізькій області
    Наслідки удару по Запорізькій області Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запорізькій області
    Наслідки удару по Запорізькій області Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запорізькій області
    Наслідки удару по Запорізькій області Запорізька ОВА

'Страшна ніч': РФ масовано атакувала 3 міста України, є загиблі й руйнування будинків
КАБ/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами 24 липня – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 липня була нічна атака РФ на Черкаси – постраждали 7 осіб, серед них – дитина. Мер Черкас Анатолій Бондаренко просив жителів закрити вікна. Повідомлялося про збої в енергопостачанні та в роботі інтернету.

Також у ніч на 24 липня була пекельна ніч в Одесі – зруйнована 9-поверхівка, поранені люди, були пожежі. Співробітники ДСНС евакуювали 33 жителів і врятували п'ятьох – їх заблокувало у квартирах. Пізніше з’явилися нові подробиці наслідків удару по Одесі. Зокрема, росіяни частково зруйнували легендарний Привоз.

Нагадаємо, російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов розкрив стратегію ударів РФ по Україні. У країні-агресорі Росії байдуже ставляться до втрат серед цивільного населення.

Читайте також:

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атакований завод з важливою технікою для армії РФ: дрони вдарили по Ставрополю

Атакований завод з важливою технікою для армії РФ: дрони вдарили по Ставрополю

09:32Світ
Частина росіян зайшла в центр великого міста: ISW пояснили, де РФ посилила атаки

Частина росіян зайшла в центр великого міста: ISW пояснили, де РФ посилила атаки

09:16Фронт
РФ має свій задум: в ISW розкрили цікавий нюанс про зустріч Путіна і Зеленського

РФ має свій задум: в ISW розкрили цікавий нюанс про зустріч Путіна і Зеленського

08:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
Стоять на порозі нового життя: кінець липня обіцяє зміни трьом знакам зодіаку

Стоять на порозі нового життя: кінець липня обіцяє зміни трьом знакам зодіаку

Що їли князі Київської Русі - історик розкрив деталі меню давніх українців

Що їли князі Київської Русі - історик розкрив деталі меню давніх українців

"Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

"Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

Причина не в Україні: чому Трамп висловлює незадоволення Путіним

Причина не в Україні: чому Трамп висловлює незадоволення Путіним

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Кроликам - виклик, Собакам - потяг

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Кроликам - виклик, Собакам - потяг

Останні новини

09:32

Атакований завод з важливою технікою для армії РФ: дрони вдарили по Ставрополю

09:16

Частина росіян зайшла в центр великого міста: ISW пояснили, де РФ посилила атаки

09:13

Зламалася гілка: як реанімувати дерево і врятувати врожайВідео

08:38

РФ має свій задум: в ISW розкрили цікавий нюанс про зустріч Путіна і Зеленського

08:17

"Страшна ніч": РФ масовано атакувала 3 міста України, є загиблі й руйнування будинківФото

Чи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнамиЧи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнами
08:10

РФ може влаштувати масований удар уже найближчими днямиПогляд

06:30

У 6 знаків зодіаку розпочнеться новий розділ фінансового достатку: відома дата

06:10

Путін намагається підірвати Україну зсерединиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком-дайвером за 47 секунд

Реклама
05:43

Гороскоп на завтра 27 липня: Близнюкам - задоволення, Овнам - роздратування

05:25

Як правильно – "добрий ранок" чи "доброго ранку": яку помилку роблять багато українцівВідео

04:37

Причина не в Україні: чому Трамп висловлює незадоволення Путіним

04:09

Чому в Україні кажуть сорок, а не "чотиридесят" - розкрито несподіваний секретВідео

03:34

Подарунки та нові знайомства: 26 липня доля усміхнеться двом знакам зодіаку

02:30

"Трамп показав підконтрольність Путіну": чи отримають ЗСУ зброю від США

01:40

РФ накриває Харків КАБами, а Дніпро - балістикою: міста у вогні

01:36

Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову

01:15

Супер-цікавий тест на ПДР: як розвернутися на перехресті та уникнути аварії

01:09

"Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

00:03

Галкін з Пугачовою показалися в нових образах: співачка здивувала довжиною вбрання

Реклама
25 липня, п'ятниця
23:47

Великий прорив у Сумській області: воїни 225 ОШП звільнили Кіндратівку

23:34

Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо

23:22

Доведення Яніса до самогубства: над Сєдоковою серйозно згущуються хмари

23:01

Падіння Іл-76 у Росії: в Україні вперше попрощалися із загиблими полоненими

22:59

Дуже важка хвороба: російську зірку запідозрили в найстрашнішому

22:20

Захисник Маріуполя, який пробув 1104 дні у полоні, освідчився коханійВідео

22:09

Ні краплі хімії, результат - 100%: як легко позбутися мурашок у будинкуВідео

22:09

Солодка залежність: чому нас тягне до цукру

21:55

"Росія нічого не зможе зробити": що готує Азербайджан для Кремля

21:12

Ключовий овоч для консервації різко подорожчав - що сталося і які ціни

21:06

Що задумала Росія на літо-осінь - Зеленський провів важливе засідання СтавкиВідео

21:04

"Робить, що каже Путін": Жданов розповів про "договір" диктатора з ТрампомВідео

20:43

Алієв узяв шеврони ЗСУ і дав пораду українцям: як зміниться політика Азербайджану

20:27

Результат вразить: садівникам рекомендують розлити один популярний напій у саду

19:54

"4500 - це великі гроші": українці скаржаться на "знущання" ПриватБанку

19:44

Путін готується до нової війни, але не проти НАТО - The Telegraph

19:38

Поширена помилка в етикеті: коли не варто казати "смачного"Відео

19:36

Морква не була помаранчевою - історик пояснив, звідки вона взялась в УкраїніВідео

19:33

Маск навмисно вимкнув Starlink під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році - Reuters

19:25

РФ активно перекидає танки на фронт: де ворог планує посилити наступ

Реклама
19:10

"24 лютого" може статися будь-якого дня: як Європа відлякує хижака ПутінаПогляд

18:52

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Кроликам - виклик, Собакам - потяг

18:51

"Сценарій Клінтона 2.0": що задумав Трамп і чому Путін йому вигідний

18:47

З такими втратами через два роки на фронті не залишиться нікого - військовий

18:43

РФ почала використовувати нову ракету "Изделие 180": ЗМІ розкрили, в чому її небезпека

18:21

Проєкт "Говорить вся країна" оновлює формат: пілотний епізод для диджиталу вже в мережі

18:21

Тест на характер за формою вказівного пальця: які ваші сильні сторони

18:07

Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським і Путіним і попередив РФ про ударВідео

18:05

Навала комах дісталася до Києва: як відрізнити сарану від великого коникаВідео

17:57

Стоять на порозі нового життя: кінець липня обіцяє зміни трьом знакам зодіаку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
ПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти