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Наступ із півночі не випадковий: ЗМІ зробили прогноз, який сценарій розіграє Кремль

Руслан Іваненко
9 червня 2025, 00:47
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Росія перекидає сили на північ і схід, запускає дронові атаки та намагається прорвати українську оборону під Костянтинівкою.
Путин, армия РФ
Росія готує щось більше, ніж просто наступ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Читайте в матеріалі:

  • Куди Росія готує головний удар
  • Що за новий підрозділ "Рубікон" у росіян
  • Чи втрачає Україна перевагу у дроновій війні

На тлі активізації російського літнього наступу українські міста готуються до нової фази війни. За інформацією The Economist, з посиланням на українську розвідку, основними напрямками удару, ймовірно, стануть Костянтинівка та Покровськ у Донецькій області.

Українські військові вважають, що після спроби створити буферну зону на Сумщині, Росія може знову зосередити зусилля на Донбасі та Запорізькому напрямку, продовжуючи виснажливу війну.

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Попри загострення ситуації, стратегічних змін на фронті на користь РФ за три роки війни не сталося, зазначає The Economist. Українські джерела повідомляють, що в російській армії нинішній наступ називають "останнім ривком", спрямованим на злам волі України до спротиву.

Командир підрозділу БПЛА "Тайфун" Михайло Кметюк зазначив:

"Росія дозволяє собі такі операції лише тому, що не шкодує солдатів. Восьмеро з десяти російських окупантів гинуть, але хвилі мобілізованих не закінчуються, адже РФ набирає на 10-15 тисяч людей на місяць більше, ніж Україна".

The Economist зауважує: попри чисельну перевагу, успіх російського наступу викликає сумніви, зважаючи на тактику малих груп, яка хоч і дозволяє просування, проте надзвичайно затратна.

"Їхній останній великий наступ закінчився у травні 2022 року. Вони не можуть узяти Костянтинівку вже понад три роки. Про яку стратегію взагалі йдеться?" – підкреслив народний депутат, спецпризначенець Роман Костенко.

Проте не всі в ЗСУ поділяють цей оптимізм. Дехто визнає, що перевага України у дроновій війні поступово зникає. За словами офіцера 93-ї бригади Едуарда, РФ вже випередила у "дроновому марафоні".

Особливою загрозою військові вважають появу нового російського підрозділу "Рубікон", який діє на напрямку Костянтинівка – Покровськ. Його вперше помітили біля Курська у 2024 році.

Підрозділ має пряме підпорядкування Міноборони РФ і діє з використанням великих дронів-"маток", які запускають менші безпілотники, керовані оптоволокном або захищеними частотами.

Наступ із півночі не випадковий: ЗМІ зробили прогноз, який сценарій розіграє Кремль
/Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Попри все, через понад три роки від початку повномасштабної війни Україна зберігає віру у можливість втримати фронт. Однак, як зазначає видання, найімовірнішим результатом наступу стане не перемога чи поразка, а можливість для Путіна представити будь-яке територіальне просування як "успіх", що виправдовує продовження війни.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, росіяни просуваються в Сумській області. Окупанти захопили декілька населених пунктів. Ворог просунувся на півночі регіону.

Крім того, Росія посилила повітряні атаки на Харків: у ніч на 7 червня в місті прогриміло понад 50 вибухів. Ворог атакував дронами, ракетами та коригованими авіабомбами (КАБами). Постраждали і загинули люди. Наступного дня війська РФ вдарили по Харкову КАБами. Один з ударів - по центру міста. Унаслідок удару по Дитячій залізниці постраждали люди. Загинула керівниця Дитячої залізниці.

Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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