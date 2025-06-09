Наступ із півночі не випадковий: ЗМІ зробили прогноз, який сценарій розіграє Кремль

Росія перекидає сили на північ і схід, запускає дронові атаки та намагається прорвати українську оборону під Костянтинівкою.

https://glavred.net/front/nastuplenie-s-severa-ne-sluchayno-smi-sdelali-prognoz-kakoy-scenariy-razygraet-kreml-10671758.html Посилання скопійоване

Росія готує щось більше, ніж просто наступ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Читайте в матеріалі:

Куди Росія готує головний удар

Що за новий підрозділ "Рубікон" у росіян

Чи втрачає Україна перевагу у дроновій війні

На тлі активізації російського літнього наступу українські міста готуються до нової фази війни. За інформацією The Economist, з посиланням на українську розвідку, основними напрямками удару, ймовірно, стануть Костянтинівка та Покровськ у Донецькій області.

Українські військові вважають, що після спроби створити буферну зону на Сумщині, Росія може знову зосередити зусилля на Донбасі та Запорізькому напрямку, продовжуючи виснажливу війну.

відео дня

Попри загострення ситуації, стратегічних змін на фронті на користь РФ за три роки війни не сталося, зазначає The Economist. Українські джерела повідомляють, що в російській армії нинішній наступ називають "останнім ривком", спрямованим на злам волі України до спротиву.

Командир підрозділу БПЛА "Тайфун" Михайло Кметюк зазначив:

"Росія дозволяє собі такі операції лише тому, що не шкодує солдатів. Восьмеро з десяти російських окупантів гинуть, але хвилі мобілізованих не закінчуються, адже РФ набирає на 10-15 тисяч людей на місяць більше, ніж Україна".

The Economist зауважує: попри чисельну перевагу, успіх російського наступу викликає сумніви, зважаючи на тактику малих груп, яка хоч і дозволяє просування, проте надзвичайно затратна.

"Їхній останній великий наступ закінчився у травні 2022 року. Вони не можуть узяти Костянтинівку вже понад три роки. Про яку стратегію взагалі йдеться?" – підкреслив народний депутат, спецпризначенець Роман Костенко.

Проте не всі в ЗСУ поділяють цей оптимізм. Дехто визнає, що перевага України у дроновій війні поступово зникає. За словами офіцера 93-ї бригади Едуарда, РФ вже випередила у "дроновому марафоні".

Особливою загрозою військові вважають появу нового російського підрозділу "Рубікон", який діє на напрямку Костянтинівка – Покровськ. Його вперше помітили біля Курська у 2024 році.

Підрозділ має пряме підпорядкування Міноборони РФ і діє з використанням великих дронів-"маток", які запускають менші безпілотники, керовані оптоволокном або захищеними частотами.

/Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Попри все, через понад три роки від початку повномасштабної війни Україна зберігає віру у можливість втримати фронт. Однак, як зазначає видання, найімовірнішим результатом наступу стане не перемога чи поразка, а можливість для Путіна представити будь-яке територіальне просування як "успіх", що виправдовує продовження війни.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, росіяни просуваються в Сумській області. Окупанти захопили декілька населених пунктів. Ворог просунувся на півночі регіону.

Крім того, Росія посилила повітряні атаки на Харків: у ніч на 7 червня в місті прогриміло понад 50 вибухів. Ворог атакував дронами, ракетами та коригованими авіабомбами (КАБами). Постраждали і загинули люди. Наступного дня війська РФ вдарили по Харкову КАБами. Один з ударів - по центру міста. Унаслідок удару по Дитячій залізниці постраждали люди. Загинула керівниця Дитячої залізниці.

Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.

Читайте також:

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред