Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

Основне:
- Росіяни збрехали про наступ на Дніпропетровську область
- На Донеччині тривають бої
- Українські військові тримають оборону
У країні-агресорці Росії заявили, нібито окупанти вже просунулися до західного кордону Дніпропетровської області та наступають на Дніпропетровщину. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов прокоментував цю інформацію.
У коментарі РБК-Україна він сказав, що заява про просування на озвученому напрямку є російською дезінформацією. За його даними, бої все ще тривають у Донецькій області.
Російський фейк прокоментували і в Силах оборони Півдня України. Там зазначають, що в районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ворог справді не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область.
"Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", - йдеться у повідомленні.
Наступ армії РФ на Дніпропетровщину - останні новини
Раніше повідомлялося, що на півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські військові, зокрема й за допомогою мотоциклетної техніки, намагаються прорватися в Дніпропетровську область.
Напередодні ЗМІ попереджали, що російські окупанти в червні поточного року можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України - Харківська, Сумська та Дніпропетровська.
Нагадаємо, Главред писав, що українські військовослужбовці повідомляли, що росіяни намагаються будь-якими силами, за будь-яких умов протиснути українські бойові порядки і увійти в Дніпропетровську область.
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Хто такий Андрій Ковальов
Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України.
Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.
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