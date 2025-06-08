Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

Українська сторона прокоментувала, наскільки відповідає дійсності заява окупантів.

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Що насправді відбувається на адмінкордоні Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, Вікіпедія

Основне:

Росіяни збрехали про наступ на Дніпропетровську область

На Донеччині тривають бої

Українські військові тримають оборону

У країні-агресорці Росії заявили, нібито окупанти вже просунулися до західного кордону Дніпропетровської області та наступають на Дніпропетровщину. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов прокоментував цю інформацію.

У коментарі РБК-Україна він сказав, що заява про просування на озвученому напрямку є російською дезінформацією. За його даними, бої все ще тривають у Донецькій області.

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Російський фейк прокоментували і в Силах оборони Півдня України. Там зазначають, що в районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ворог справді не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область.

"Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", - йдеться у повідомленні.

Наступ армії РФ на Дніпропетровщину - останні новини

Раніше повідомлялося, що на півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські військові, зокрема й за допомогою мотоциклетної техніки, намагаються прорватися в Дніпропетровську область.

Напередодні ЗМІ попереджали, що російські окупанти в червні поточного року можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України - Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

Нагадаємо, Главред писав, що українські військовослужбовці повідомляли, що росіяни намагаються будь-якими силами, за будь-яких умов протиснути українські бойові порядки і увійти в Дніпропетровську область.

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Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

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