Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

Анна Косик
8 червня 2025, 17:49
139
Українська сторона прокоментувала, наскільки відповідає дійсності заява окупантів.
фронт, солдат РФ
Що насправді відбувається на адмінкордоні Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, Вікіпедія

Основне:

  • Росіяни збрехали про наступ на Дніпропетровську область
  • На Донеччині тривають бої
  • Українські військові тримають оборону

У країні-агресорці Росії заявили, нібито окупанти вже просунулися до західного кордону Дніпропетровської області та наступають на Дніпропетровщину. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов прокоментував цю інформацію.

У коментарі РБК-Україна він сказав, що заява про просування на озвученому напрямку є російською дезінформацією. За його даними, бої все ще тривають у Донецькій області.

відео дня

Російський фейк прокоментували і в Силах оборони Півдня України. Там зазначають, що в районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ворог справді не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область.

"Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", - йдеться у повідомленні.

Наступ армії РФ на Дніпропетровщину - останні новини

Раніше повідомлялося, що на півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські військові, зокрема й за допомогою мотоциклетної техніки, намагаються прорватися в Дніпропетровську область.

Напередодні ЗМІ попереджали, що російські окупанти в червні поточного року можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України - Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

Нагадаємо, Главред писав, що українські військовослужбовці повідомляли, що росіяни намагаються будь-якими силами, за будь-яких умов протиснути українські бойові порядки і увійти в Дніпропетровську область.

Читайте також:

Хто такий Андрій Ковальов

Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України.

Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Дніпропетровська область російські війська новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ для атак по Україні вибирає цілі так, щоб страждали люди - Зеленський

РФ для атак по Україні вибирає цілі так, щоб страждали люди - Зеленський

18:11Україна
Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

17:49Фронт
Чи потрібно жителям Сум евакуюватися з міста: голова ОВА дав чітку відповідь

Чи потрібно жителям Сум евакуюватися з міста: голова ОВА дав чітку відповідь

17:29Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

"Трусить" жорсткий шторм: країну атакувала посилена магнітна буря

"Трусить" жорсткий шторм: країну атакувала посилена магнітна буря

Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 9 червня: Близнюкам - велике досягнення, Ракам - проблеми

Гороскоп на завтра 9 червня: Близнюкам - велике досягнення, Ракам - проблеми

Останні новини

18:11

РФ для атак по Україні вибирає цілі так, щоб страждали люди - Зеленський

17:49

Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

17:29

Чи потрібно жителям Сум евакуюватися з міста: голова ОВА дав чітку відповідь

17:25

США відправили на Близький Схід 20 тисяч ракет, які обіцяли Україні, - Зеленський

17:23

Вітчизняний фрукт різко став делікатесом: що тепер коштує майже 100 грн за кіло

Влітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літоВлітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літо
16:48

РФ будує укриття для літаків на 14 авіабазах після "Павутини": знімки супутника

16:45

Окупанти готуються до виведення військ на Курщині: ЗМІ розповіли, що сталося

16:42

ГУР вивело з ладу офіційний ресурс російської залізниці - ЗМІ

16:40

Міжнародні члени комісії з добору директора БЕБ не вважають зв'язки кандидатів з рф проблемою

Реклама
16:18

"Гордість Путіна" може завалитися сама: названо головну слабкість Кримського мосту

16:10

Амур влучить в серце з першої зустрічі: які 5 знаків знайдуть влітку любов

15:44

9 червня - Духів День: народні прикмети і що не можна робити цього дня

15:32

Україна стикається з тиском: Буданов заявив про труднощі з обміном полоненими

15:25

Заморозка стане поразкою Путіна: Жданов назвав сценарій завершення війни

15:10

Росіяни розгортають більше ППО та зброї: в ISW повідомили, з чим бореться ворог

15:03

"Була заява, були суди": дружина Лесика прокоментувала отруєння музиканта

14:42

Михайло Єфремов повертається в кіно: названо суму його гонорару

14:39

Авторитет підірвано: на Мерца "накинулись" за невиконання обіцянок щодо санкцій

14:37

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 червня

14:25

Доведеться платити рекордно багато: експерт попередив про підвищення цін на хліб

Реклама
14:07

У ФСБ називають Китай ворогом, Пекін хоче території РФ: ЗМІ дізналися про таємний звіт

14:01

"Не кульбаба": Арсен Мірзоян зважився на кардинальні зміни в іміджі

13:40

РФ розбудовує плацдарм для наступу на важливе місто: в ЗСУ розкрили план ворога

13:35

У Кремлі побоюються обвалу цін на нафту - Reuters

13:28

Чим відрізняються двоє дівчат: тільки геній головоломок знайде 3 відмінності

13:22

Ілюзія стабільності завершиться: експерт сказав, що буде з курсом долара в РФВідео

12:53

Падіння цін на нафту і крах режиму Путіна: названо сценарій для РосіїВідео

12:50

Справу про контрабанду, по якій проходить сестра топ-посадовця НАБУ Скомарова, Верховний суд відправив на повторний розгляд у першій інстанції, – ЗМІ

12:46

У небі стовп вогню: в ЦПД повідомили про пожежу на надважливому об'єкті РФ

12:21

Убивство дружини та доньки бійця ЗСУ в Бельгії: шокуюче розкриття злочину

12:12

Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

11:44

Ситуація критична: в Атеш заявили про серйозні проблеми у ворога на Херсонщині

11:40

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 червня

11:23

Наступ росіян: військовий назвав головну мету Путіна в Сумській області

11:19

Путін прогне Росію, у диктатора серйозні плани - Financial Times

10:47

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 червня: Рибам - непорозуміння, Дівам - радість

10:29

Ціни стрімко обвалились: у світі невпинно дешевшає базовий продукт

10:13

Ситуація в Сумській області: війська РФ захоплюють населені пункти, деталі

09:44

Чоловіки 18 - 60 років можуть виїжджати за кордон: в ДПСУ назвали головну умову

09:43

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
09:36

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 червня (оновлюється)

09:24

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 червня: Овнам - самотність, Левам - ризикувати

09:01

На Заході розкрили план Путіна проти України і назвали спосіб, як його зірвати

08:42

Гучна ніч в Новомосковську: дрони атакували важливе для РФ підприємствоВідео

07:53

"Помста" за літаки не завершена: в США заявили про нові мішені РФ в Україні

07:10

У зображенні собаки захована фігура: хто зможе її відшукати за 7 секунд

06:30

"Трусить" жорсткий шторм: країну атакувала посилена магнітна буря

06:00

Трамп посварився з Маском: гарно, але не важливоПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в зображенні єдинорога за 23 секунди

05:03

Гороскоп на завтра 9 червня: Близнюкам - велике досягнення, Ракам - проблеми

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти