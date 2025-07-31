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Українські військові вибили росіян під Покровськом - ISW

Віталій Кірсанов
31 липня 2025, 08:23
1827
Українські сили нещодавно досягли прогресу в північній частині Лисівки, розташованої на південний схід від Покровська.
ЗСУ вибили росіян під Покровськом
ЗСУ вибили росіян під Покровськом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Українські захисники змогли відбити штурми на околицях Шахова
  • Українські війська демонструють сильний опір

Українські військові продовжують успішний наступ на Покровському напрямку з просуванням у кількох ключових районах. Водночас противник робить спроби контратак, змінюючи тактику та активізуючи свої дії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно зі звітом, геолокаційні дані свідчать про те, що українські сили нещодавно досягли прогресу в північній частині Лисівки, що на південний схід від Покровська. Крім того, позиції тримаються у Володимирівці, де українські захисники змогли відбити штурми на околицях Шахова.

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Російські військові, за даними пропагандистських джерел, намагалися просунутися в центральних і східних частинах Заповідного і навіть заявляли про можливе входження в Родинське, розташоване на північ від Покровська. Однак ці дані потребують перевірки.

Представник українського підрозділу безпілотників розповів про зміну тактики російських сил: загарбники формують невеликі групи, використовують мотоцикли, зокрема й із візками, для логістичних цілей і для маневрування в штурмових операціях. Ця стратегія нагадує їхні дії під час захоплення Селидового раніше, коли росіяни застосовували малі групи для пошуку слабких місць в обороні.

Попри спроби ворога активізувати свої операції, українські війська демонструють сильний опір. За словами Олександра Сирського, командувача Сухопутних військ ЗСУ, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути до Покровська, але була успішно зупинена.

Українські військові вибили росіян під Покровськом - ISW
Карта боїв поблизу Покровська / Фото: understandingwar.org

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом або до кінця осені - не варто.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.

Нещодавно ЗМІ писали, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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