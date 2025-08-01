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Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності в картинках дівчини за кермом джипа за 23 с

Віталій Кірсанов
1 серпня 2025, 03:00
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Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому завданні "Знайди відмінності" представлені дві однакові фотографії дівчини за кермом джипа. Хоча на перший погляд ці два зображення здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.

Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 23 секунди?

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головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що практика розв'язання головоломок "Знайди відмінності" підвищує концентрацію, інтелект і зосередженість.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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