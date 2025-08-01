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Підкаблучник Олег Винник розвіяв міф про "секретну" дружину

Анна Підгорна
1 серпня 2025, 01:05
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Винник зробив натужну спробу пояснити, чому ніколи не говорить про свою сім'ю.
Олег Винник із дружиною
Олег Винник дружина - співак висловився про Таюне / колаж: Главред, фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Читайте більше:

  • Чому Олег Винник вважає себе підкаблучником
  • Чому співак приховує стосунки з дружиною

Олег Винник почав активний розвиток кар'єри в Україні у 2011 році. Відтоді таємниця особистого життя артиста зберігалася за сімома замками. Нерідко припускалося, що це - піар-хід, щоб артист мав привабливіший вигляд в очах його переважно жіночої аудиторії.

Про те, що він одружений, Винник уперше відкрито розповів лише влітку 2023 року. Тоді ж він підтвердив давні чутки про шлюб із Таюне (Таїсією Сватко) - його бек-вокалісткою.

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Кілька тижнів тому Олег Винник відкрив хіт-парад безглуздих викриттів, у якому вже встиг розповісти, що вважає своєю домівкою Німеччину, а в Україну їздив на заробітки, не маючи тут внутрішнього паспорта вже 25 років. Тепер же артист зізнався, що гордо іменує себе підкаблучником з глибокої любові до дружини, а стосунки з нею він приховував не заради фанаток, а щоб уберегти сім'ю від преси.

"Сьогодні я хочу розвіяти найстрашніший міф. Олег Винник – підкаблучник. Ахтунг! Це не міф, а правда. І я не соромлюся цього, а навпаки, пишаюсь, тому що вважаю це за силу. Не всі чоловіки можуть про це говорити. Якщо ви вважаєте, що підкаблучник – це той, хто обожнює свою жінку, хоче бачити її щасливою, який кайфує від неї, дякує Богу саме за таку жінку, яка є моєю музою, яка кожної секунди і серцем, і справою зі мною, яка мені дає от той чудотворний пендель, тоді так – це я, Олег Винник, підкаблучник. Офіційно заявляю. Я не приховую, я її оберігаю, так як і своїх рідних, тому що в шоу-бізнесі разом зі славою приходить заздрість, ненависть, злість і багато чого недостойного. Я любив і буду її любити, і буду дякувати Богу саме за таку, і саме з такою я можу бути підкаблучником", - розповів Винник на своєму каналі в TikTok.

Олег Винник
Олег Винник дружина - співак висловився про Таюне / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original
Олег Винник
Олег Винник дружина - співак висловився про Таюне / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

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Про персону: Олег Винник

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

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