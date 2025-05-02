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Загроза серйозна: експерт оцінив ймовірність нарощення сил РФ у Білорусі

Анна Косик
2 травня 2025, 17:59
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Росія для розгортання наступу зі сторони Білорусі має залучити окреме угруповання.
армия РФ, ВСУ
Україна повинна ретельно стежити за переміщеннями військ в Білорусі, щоб уникнути небезпеки / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що сказав Шарп:

  • Україна має відслідковувати переміщення військ в Білорусі
  • Якщо в Білорусі з'явиться хоча б мінімальне угруповання, це може свідчити про наступ
  • Наразі в Росії немає зайвого угруповання для наступу з території Білорусі

На тлі заяв про військові навчання у Білорусі поруч із українським кордоном, ЗСУ, ДПСУ та інші Сили оборони мають бути залучені до постійного відстеження та аналізу перекидання військ країни-агресорки Росії до Білорусі.

Як розповів РБК-Україна ізраїльський воєнний оглядач Давид Шарп, у випадку перекидання в Білорусь російського угруповання, Україні потрібно розцінювати ситуацію як серйозну та робити висновки, на що можуть бути здатні окупанти.

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Навіть поява угруповання з мінімальною наступальною конфігурацією вже стане сигналом для оцінки того, чи може ворог піти у наступ на Україну, чи ні.

"Природно, що всі мають прикинути, а що воно може зробити, а чи здатне воно атакувати Україну, і що все це означає. Так що так, якщо великі сили будуть перекинуті в Білорусь, це означатиме теоретично підготовку до наступу на Україну", - наголосив Шарп.

Однак експерт наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що в РФ є зайве угруповання для перекидання у Білорусь. Хіба що у Росії вирішать створити його за рахунок тих угруповань, що вже діють на фронті, задля створення нової загрози для Києва.

"Потрібно стежити за руками. Буде хтось перекинутий, і це буде не пара ескадрилій літаків і 500 осіб, а щось суттєве, значить, загроза може бути суттєвою. І цей процес, важливо розуміти, не повинен залишатися непомітним", - підсумував він.

Загроза наступу зі сторони Білорусі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку оглядача Олександра Коваленка, Україні важливо стежити за числом російського контингенту в Білорусі, адже від цього залежить, буде вторгнення чи ні.

Натомість в Україні запевнили, що якщо війська країни-агресора Росії таки почнуть переміщатися на територію Білорусі, ДПСУ отримає про це інформацію.

Раніше президент України попередив про потенційну загрозу від літніх навчань російських військ у Білорусі. Однак наразі ситуація на кордоні залишається контрольованою та без змін.

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Хто такий Давид Шарп

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.

Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.

Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

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