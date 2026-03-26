Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках фронту

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи в Донецькій області.

Війська РФ мають успіхи на двох напрямках на Донеччині

Що відомо:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Війська РФ просунулися у Бахмутському районі Донеччини

Також окупанти мають успіхи на Покровському напрямку

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу трьох населених пунктів Донецької області.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у четвер, 26 березня.

Де просунувся ворог

Слов'янський напрямок

За інформацією аналітиків, на Слов'янському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу двох населених пунктів. Окупанти просунулися на схід від села Різниківка Сіверської громади Бахмутського району. Також армія РФ має територіальні успіхи у районі села Пазено Соледарської громади Бахмутського району.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу села Гришине Покровського району. Ворог захопив низку позицій на північ та південь від населеного пункту.

"Ворог просунувся поблизу Гришиного, Пазено та у Різниківці", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку з початку доби 26 березня окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та Новопавлівка.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що від початку доби кількість атак агресора уже становить 59.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, РФ розпочала весняну наступальну кампанію. Про це повідомив головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади Максим Бутолін із позивним "Молот". За його словами, російські війська не стали чекати середини весни і активізували наступ із потеплінням, використовуючи тактику інфільтрації - діють невеликими групами, намагаючись непомітно просуватися вглиб української оборони.

Крім того, на південному напрямку значно збільшилося застосування безпілотників - їх кількість майже подвоїлася. За словами представника Сил оборони півдня, щоденне використання БпЛА продовжує зростати, зокрема йдеться про баражувальні боєприпаси типу "Молнія-2" та "Ланцет".

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ провели успішну операцію в Бахмутському районі Донецької області, звільнивши село Міньківка. У результаті боїв було ліквідовано близько 40 російських військових.

Що відомо про Покровськ

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

