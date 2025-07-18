'Ми маємо всі шанси': ЗСУ можуть вибити росіян з однієї області України

Населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій, фактично зруйновані.

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Ситуація в Сумській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

ЗСУ мають шанс вибити росіян з Сумщини

Вже є кілька звільнених населених пунктів

ЗСУ проводять контрнаступальні дії

ЗСУ мають всі шанси вибити окупантів з території Сумської області. Станом на сьогодні ворожі сили на цій ділянці фронту вже зупинені. Про це заявив начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі Еспресо.

За його словами, ЗСУ активно працюють, вже є кілька звільнених населених пунктів.

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"Сьогодні ми маємо всі шанси, щоб відбити всі окуповані ворогом території Сумщини. Зараз Сили оборони над цим активно працюють. Вже є кілька звільнених населених пунктів. Ми підтягуємо на цей напрямок резерви й працюємо над тим, щоб знищити ворога", - наголосив він.

Шевцов підкреслив, що умови на цій ділянці фронту, особливо тип місцевості, не дозволяють швидко рухатись.

"Певно, що ворожі сили на Сумському напрямку вже зупинені й зараз Сили оборони України проводять контрнаступальні дії", - зауважив речник.

Він також додав, що всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій на Сумщині, повністю зруйновані.

"Зараз за Юнаківкою ми намагаємось вибити ворога. Місцевість там характеризується великою кількістю лісів. Саме тому на це потрібен час. Варто також зазначити, що всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій, фактично зруйновані. Там цілих будинків не лишилось, лише одні руїни", - підсумував Шевцов.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, рішення президента США Дональда Трампа дати країні-агресорці Росії 50 днів перш ніж вводити проти неї санкції дає Кремлю можливість скористатися часом для штурмів ключових опорних пунктів ЗСУ на сході України.

Під час бойових дій на Куп'янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України "Братство" самотужки стримав штурм російських окупантів. Сили ворога переважали у пʼять разів, крім того, загарбники застосували проти українського військового отруйний газ.

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко заявив, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перекидають додаткові резерви та засоби на Покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою - Покровська і Мирнограда.

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Про джерело: бригада "Сталевий кордон" 15-й мобільний прикордонний загін було сформовано з урахуванням досвіду ведення бойових дій під час російського вторгнення в Україну. У складі підрозділу бійці, які брали участь в обороні Азовсталі, на Лиманському та Бахмутському напрямках, кордоні з РФ. Підрозділ оснащений протитанковими та артилерійськими засобами, має групу аеророзвідки та розрахунки ПЗРК. У рамках кампанії формування нових штурмових підрозділів "Гвардія наступу" став бригадою і отримав назву "Сталевий кордон", повідомляє Вікіпедія.

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