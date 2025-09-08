Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

Звільнення населеного пункту здійснив 425 окремий штурмовий полк "Скеля".

ЗСУ деокупували Зарічне / Колаж: Главред, фото Генштаб ЗСУ, скрін з відео

ЗСУ звільнили село Зарічне Лиманської громади Донецької області

Прорив ЗСУ у районі Добропілля став несподіванкою для армії РФ

Сили оборони успішно звільнили від армії Росії село Зарічне Лиманської громади Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні. відео дня

Як підтвердження, Генштаб опублікував коротеньке відео, на якому на майже вщент зруйнованій будівлі майорить український прапор.

ЗСУ звільнили Зарічне / фото: тг-канал Главред

Що відбувається в Донецькій області - ситуація на фронті

Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук висловив думку, що несподіваний прорив ЗСУ в районі Добропілля став серйозним випробуванням для російської армії та змусив її коригувати свої плани.

Він пояснив, що українським військовим вдалося використати ефект раптовості, який дезорганізував ворога.

"Цей прорив у бік Добропілля виявився несподіваним для росіян, і фактор цієї несподіванки зіграв Силам оборони України на руку. Противник не встиг закріпитися на рубежах, не зміг маневрувати силами й, по суті, навіть не дуже розумів, навіщо йому це потрібно. Без охоплення Покровська з півночі рух у бік Добропілля був ризикованою операцією", — зазначив Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДOM.

За словами експерта, успішні дії українських підрозділів, зокрема корпусу "Азов", змусили окупантів переорієнтуватися на Добропільський напрямок, що зменшило тиск на райони північніше Покровська.

"Українські військові змогли цим скористатися. Результати поки скромні, але варті поваги", — підкреслив він.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Лакійчук вважає, що ключове завдання ЗСУ - не допустити охоплення Покровська з півночі.

"Якщо ворог не зможе оточити українське угруповання на Покровському напрямку, то йому доведеться намагатися брати місто прямими штурмовими атаками з півдня і заходу. Ми бачили подібні атаки на Бахмут і Авдіївку: формально росіяни мали успіхи, але ці "перемоги" коштували їм колосальних втрат і виснаження сил", — зауважив керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Він також наголосив, що дії української армії мають на меті не лише стримування агресора, а й виснаження його наступального ресурсу.

"Наше завдання — позбавити противника можливості продовжувати наступ. Саме це і реалізується зараз на північ, південь і південний захід від Покровська", — підсумував Павло Лакійчук.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на DeepState, ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три. За минулу добу російські війська втратили 910 осіб, а також значну кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та безпілотники.

Водночас в ISW попередили про небезпечну мету армії РФ. За даними аналітиків, солдати Путіна нещодавно просунулася на півночі Харківської області.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про підсумки роботи на ключових ділянках фронту: на Покровському, Добропільському та Сіверському напрямках.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

