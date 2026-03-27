Ворог просунувся на важливому напрямку: як змінилася лінія фронту — DeepState

На Донбасі тривають бої, ЗСУ утримують позиції у кількох населених пунктах регіону.

Ворог здійснив три наступальні дії на Краматорському напрямку

Коротко:

Росіяни просунулися у Гришине та Софіївку

На Покровському напрямку відбито 22 штурми ворога

Ситуація на напрямках залишається напруженою

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у Telegram.

За даними аналітиків, ворог просунувся у села Гришине та Софіївка. На мапі DeepState село Гришине Покровського району вже позначене як окуповане, тоді як Софіївка Краматорського району перебуває у зоні активного проникнення російських військ.

Аналітики наголошують, що ситуація на цих напрямках залишається напруженою. Українські сили продовжують оборону та утримання позицій.

Що кажуть у Генштабі

Станом на 16:00 27 березня, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони відбили 22 штурмові спроби ворога на Покровському напрямку.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої тривали в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, а також у напрямку Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє та Новопавлівка. Чотири зіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік населених пунктів Маркове та Червоне.

Яка ціль російського наступу - прогноз аналітиків Як писав Главред, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що російські війська весною–літом 2026 року намагатимуться прорвати український "пояс фортець" у Донецькій області. Основний фокус противника — Лиманський напрямок, звідки вони намагаються просунутися до Слов’янська, північного рубежу української оборони. За оцінками експертів, Лиман є стратегічним вузлом, який може стати плацдармом для наступу на Слов’янськ і Краматорськ. Аналітики відзначають різке зростання інтенсивності боїв та зміну тактики росіян: збільшено використання піхоти, бронетехніки та легкої мобільної техніки, а удари керованими авіабомбами та безпілотниками стали частішими. Фахівці прогнозують, що авіаудари та атаки безпілотників спрямовані на ослаблення української логістики та оборонних можливостей перед наземними операціями, щоб російські війська могли швидше просуватися територією Донбасу.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це відбулося від початку контрнаступальної операції. Про це заявив Олександр Сирський.

Крім того, українські військові провели наступальну операцію та звільнили від російських окупаційних військ населений пункт Березове Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Також військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з суміжними підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині.

