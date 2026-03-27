Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ворог просунувся на важливому напрямку: як змінилася лінія фронту — DeepState

Руслан Іваненко
27 березня 2026, 22:07
На Донбасі тривають бої, ЗСУ утримують позиції у кількох населених пунктах регіону.
ВСУ, Фронт, Война
Ворог здійснив три наступальні дії на Краматорському напрямку

Коротко:

  • Росіяни просунулися у Гришине та Софіївку
  • На Покровському напрямку відбито 22 штурми ворога
  • Ситуація на напрямках залишається напруженою

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у Telegram.

За даними аналітиків, ворог просунувся у села Гришине та Софіївка. На мапі DeepState село Гришине Покровського району вже позначене як окуповане, тоді як Софіївка Краматорського району перебуває у зоні активного проникнення російських військ.

відео дня

Аналітики наголошують, що ситуація на цих напрямках залишається напруженою. Українські сили продовжують оборону та утримання позицій.

Що кажуть у Генштабі

Станом на 16:00 27 березня, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони відбили 22 штурмові спроби ворога на Покровському напрямку.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої тривали в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, а також у напрямку Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє та Новопавлівка. Чотири зіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік населених пунктів Маркове та Червоне.

Яка ціль російського наступу - прогноз аналітиків

Як писав Главред, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що російські війська весною–літом 2026 року намагатимуться прорвати український "пояс фортець" у Донецькій області. Основний фокус противника — Лиманський напрямок, звідки вони намагаються просунутися до Слов’янська, північного рубежу української оборони.

За оцінками експертів, Лиман є стратегічним вузлом, який може стати плацдармом для наступу на Слов’янськ і Краматорськ. Аналітики відзначають різке зростання інтенсивності боїв та зміну тактики росіян: збільшено використання піхоти, бронетехніки та легкої мобільної техніки, а удари керованими авіабомбами та безпілотниками стали частішими.

Фахівці прогнозують, що авіаудари та атаки безпілотників спрямовані на ослаблення української логістики та оборонних можливостей перед наземними операціями, щоб російські війська могли швидше просуватися територією Донбасу.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це відбулося від початку контрнаступальної операції. Про це заявив Олександр Сирський.

Крім того, українські військові провели наступальну операцію та звільнили від російських окупаційних військ населений пункт Березове Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Також військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з суміжними підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Краматорс Покровськ новини України Фронт
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя Каменських
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти