Коли почнеться справжній перелом у війні: названо головну умову

Перелом у війні настане не після стабілізації лінії фронту, а лише тоді, коли ЗСУ зможуть перейти до успішних контратак, пояснив Олег Жданов.

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Коли почнеться справжній перелом у війні - Жданов / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Олег Жданов:

Головне завдання з утримання та стабілізації фронту поки не вирішено

Безпілотники стали головною вакциною для зміцнення нашої оборони

На окремих оперативних напрямках Сили оборони змушені відступати

Cитуація безпосередньо на полі бою залишається надзвичайно складною. Ключовим викликом для Сил оборони наразі є не лише стримування наступальних дій РФ, а й досягнення такого рівня стійкості, який дозволить змінити характер бойових дій. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"На фронті у нас найскладніша ситуація, якщо розглядати всі політичні та економічні аспекти війни. Бо, на жаль, ми досі не можемо вирішити питання стабілізації фронту, тобто виконати головне завдання стратегічної оборонної операції - зупинити просування російських військ углиб нашої території", - зазначив Жданов. відео дня

Окремо він оцінив роль безпілотних систем, які за останній час стали одним із ключових факторів утримання оборони. Водночас, наголошує Жданов, їхня ефективність поки що лише допомагає компенсувати наявні проблеми, а не змінює загальний перебіг війни.

"Зараз ми "знайшли вакцину" для зміцнення стійкості нашої оборони: це безпілотники. Фактично наші Збройні сили перетворилися на військово-повітряні війська, бо кожен штурмовий полк, кожна мотопіхотна бригада та інші підрозділи - всі мають підрозділи безпілотних систем. Завдяки цьому ми виїжджаємо і намагаємося компенсувати нестачу особового складу в цих бригадах. Але це не початок перелому на фронті і не початок успіху. Як би гірко це не звучало, але на окремих ділянках і оперативних напрямках ми відступаємо", - сказав він.

На думку військового експерта, наступним важливим етапом має стати зміна характеру бойових дій. Лише після цього можна буде говорити про реальні передумови для переходу української армії до більш активних дій.

"Коли ми стабілізуємо фронт і змусимо російську армію перейти до позиційної війни, це буде паритет. Тільки паритет! А коли ми почнемо здійснювати контратаки на окремих ділянках і домагатися успіху, це буде початок перелому", - наголосив Жданов.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував просування російських військ на двох напрямках. ISW також констатував, що авіаудари по Краматорську застосовуються частіше, ніж класична артилерія. За оцінкою аналітиків, ЗСУ ліквідовують близько 90% ворожих диверсантів на окремих напрямках.

Reuters повідомляє, що невеликі групи російських окупантів намагаються проникнути на околиці Константинівки. Експерти вказують, що зіткнення відбуваються на підступах до міста і українські сили стримують наступ. Агентство зазначає, що атаки дронів завдають втрат у тилу противника, але не змушують росіян припинити просування.

Головне управління розвідки повідомило, що бійці РДК отримали важливе завдання на Запорізькому напрямку. За повідомленням ГУР, РДК зупинили просування РФ на певній ділянці та проводили активні штурми кілька місяців. На цій ділянці було зачистено 9 квадратних кілометрів, у полон здалися 24 окупанти і ліквідовано 80 ворожих солдатів.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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