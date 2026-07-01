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"У війні назріває перелом": в DeepState зробили гучну заяву про хід боїв

Юрій Берендій
1 липня 2026, 18:41
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Аналітики попереджають про зміну динаміки бойових дій.
'У війні назріває перелом': в DeepState зробили гучну заяву про хід боїв
В DeepState зробили гучну заяву про перелом у війні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що пише DeepState:

  • У червні війська Росії окупували лише 84 кв. км
  • Кількість штурмів РФ зросла, але їхня ефективність є низькою
  • У війні назріває перелом, який залежить від рішень ЗСУ

У червні темпи просування російських військ залишилися обмеженими, однак ситуація на фронті поступово змінюється. Водночас аналітики вважають, що найближчим часом розвиток бойових дій дедалі більше залежатиме від рішень українського військового командування. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За підрахунками аналітиків, минулого місяця окупаційним військам вдалося збільшити контрольовану площу лише на 84 квадратні кілометри. Водночас загальна картина, за їхніми словами, виглядає складнішою, адже частину успішних дій українських Сил оборони наразі не можна оприлюднювати.

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"Якщо врахувати скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде відʼємне число. Хоча різниця вийшла й невелика", - зазначили аналітики DeepState.

'У війні назріває перелом': в DeepState зробили гучну заяву про хід боїв
/ Фото: Deepstatelivemap

Окрему увагу у проєкті звернули на характер російських атак. Попри збільшення кількості штурмів, це не означає суттєвого підвищення їхньої ефективності, адже тактика противника дедалі частіше базується на дрібних піхотних групах.

"Цікавий факт, що кількість штурмових дій знову виросла. Цього разу на 4.4%, але як ми пояснювали раніше, це повʼязано з якістю цих атак. Дуже часто один (росіянин, - ред.) іде в штурм і що їх мотивує йти на таке самогубство - питання відкрите", - йдеться у повідомленні.

Водночас у DeepState очікують, що вже найближчим часом можуть з'явитися підтверджені повідомлення про позитивні зміни на одному з напрямків фронту. Через вимоги безпеки деталі поки що не розголошуються.

Разом із цим експерти звернули увагу, що наприкінці червня російські війська все ж змогли покращити свої позиції на кількох ділянках фронту. Йдеться про райони Костянтинівки, ДКУ та Гуляйполя, що частково змінило співвідношення результатів порівняно з попереднім місяцем.

Найважливішим висновком червня аналітики називають зміну загальної динаміки війни. Вони вважають, що подальший розвиток подій значною мірою визначатимуть рішення українського командування.

"Зараз у війні назріває перелом і від дій українського командування буде залежати розвиток. Якщо у травні ми зробили два кроки вперед, то у червні вже один вперед, а один назад", - підсумували в DeepState.

'У війні назріває перелом': в DeepState зробили гучну заяву про хід боїв
DeepState / Інфографіка: Главред

Війська РФ втрачають ініціативу на фронті - коментар експерта

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Еспресо повідомив, що наразі спостерігається скорочення переміщень російських військ усіма основними маршрутами та напрямками. Водночас, за його словами, поки зарано стверджувати, що це є безпосереднім наслідком нещодавніх ударів по логістиці противника.

Андрющенко також зазначив, що між Маріуполем і Бердянськом існує щонайменше три альтернативні дороги, які дозволяють пересуватися, майже не використовуючи сухопутний коридор.

На його думку, нині російські війська в Приазов'ї втратили можливість оперативно перекидати сили та техніку, що суттєво обмежило їхній наступальний потенціал. Це означає, що вони вже не здатні проводити швидкі наступальні операції, подібні до тих, які раніше відбувалися поблизу Гуляйполя чи Вугледара.

Експерт вважає, що за нинішніх умов окупанти не можуть підтримувати масштабний наступ через труднощі із забезпеченням підкріплень, проведенням ротацій і доставкою боєприпасів на передову.

"А враховуючи, що ми обрізаємо їм ці можливості, то таким чином збільшуємо напруження на самій трасі, контроль і фіксацію того, що там відбувається. Відповідно, спроможність росіян, в купі з ударами по логістиці, буде спадати. Я думаю, в серпні не буде подібної інтенсивності. А серпень буде саме той місяць, коли ми побачимо кардинальні зміни в російських переміщеннях на окупованих територіях", - підсумував Андрющенко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти посилили наступ на Харківщині. Він підкреслив, що збільшили кількість атак на Лиманському напрямку. За його даними, лише за добу ворог втратив близько 300 солдат.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони України повідомили, що російські окупанти перебувають за п'ять кілометрів від Миколаївки, яка має ключове значення для оборони Слов'янська. Співрозмовник УНІАН зауважив, що ворог прагне захопити Слов'янськ і продовжує інфільтрацію в районі Рай-Олександрівки. За його словами, ворог щодобово скидає на Миколаївку до 40 касетних бомб.

Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував просування російських військ на двох напрямках і зміну лінії контролю в окремих районах. У доповіді зазначається, що просування на двох напрямках супроводжується частішими авіаударами по Краматорську. Аналітики повідомляють, що ЗСУ знищують близько 90% ворожих диверсантів.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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