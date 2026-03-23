Ворожі штурми закінчилися катастрофою: Сирський заявив про зрив наступу РФ

Анна Косик
23 березня 2026, 11:49
Головнокомандувач попередив, що ворог не хоче зупинятися навіть після розгрому.
ЗСУ попри тиск противника також розпочали активні дії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 22 ОМБр

Що повідомив Сирський:

  • Ворог здійснив невдалу спробу наступу
  • За чотири дні РФ втратила більше 6 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими
  • Противник готується продовжувати атаки

Сили оборони України ламають плани армії країни-агресорки Росії. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, з 17 до 20 березня поточного року окупанти підвищували інтенсивність наступальних дій. Противник намагався прорвати оборонні порядки наших військ одразу на кількох стратегічних напрямках.

"По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Загалом противник за ці чотири дні провів 619 штурмових дій. Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника. Зокрема, на Покровському напрямку противник атакував позиції наших військ 163 рази, на Олександрівському напрямку – 96 разів", - доповів головнокомандувач.

Сирський зауважив, що не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.

Однак, попри колосальний тиск та залучення значних резервів командування РФ не виконало поставлені завдання. Наступальні дії на кількох напрямках вдалося зупинити, на інших ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.

"Окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії", - пояснив Сирський.

Яких втрат зазнав ворог

Командування військ РФ кинуло у "м’ясні штурми" десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для противника катастрофічною. Лише за чотири доби українські військові ліквідували понад 6090 російських військовослужбовців убитими й пораненими.

"Протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими. Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння. Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами", - зазначив головнокомандувач.

Він додав, що на окремих напрямках українські воїни перехопили ініціативу та проводять власні активні дії, застосовуючи тактику активної оборони.

Нагадаємо, Главред писав, що 19 березня росіяни здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Окупанти одночасно пішли в наступ на семи напрямках у зоні відповідальності Третього армійського корпусу.

Раніше стало відомо, що на Донецькому напрямку ситуація суттєво не змінилась. Спроби просунутись фіксуються у Харківській та Сумській області. Наші захисники майстерно знищують ворога.

Напередодні повідомлялося, що сучасні військові технології дозволяють вже у 2026 році істотно скоротити присутність піхоти на передовій, частково замінивши її дронами та роботизованими системами.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Підозрюваного у здійсненні подвійного теракту в Бучі затримали - що відомо

Підозрюваного у здійсненні подвійного теракту в Бучі затримали - що відомо

13:32Україна
Україна перейде на літній час у 2026 році: коли, чому і як підготувати організм

Україна перейде на літній час у 2026 році: коли, чому і як підготувати організм

12:57Україна
Ворожі штурми закінчилися катастрофою: Сирський заявив про зрив наступу РФ

Ворожі штурми закінчилися катастрофою: Сирський заявив про зрив наступу РФ

11:49Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

Як за секунди розпізнати підроблене вершкове масло: головні ознаки фальсифікату

Як за секунди розпізнати підроблене вершкове масло: головні ознаки фальсифікату

Останні новини

14:15

Чорт в українській культурі - ким його вважали наші предки

14:11

Вулична камера випадково зафіксувала унікальний ритуал оленів: що вони робили

14:06

Що обов’язково потрібно покласти у великодній кошик: священик назвав 7 продуктівВідео

13:58

Що означає сигнал регулювальника: тест з ПДР, який під силу не кожномуВідео

13:43

До 68 тис. грн: оприлюднено найвищі зарплати в Україні у 2026 році

Дізнайтесь важливі новини першими - підпишіться на Главред в Telegram

13:42

Ціни поповзли вгору: ключовий продукт перед Великоднем почав дорожчати

13:32

Підозрюваного у здійсненні подвійного теракту в Бучі затримали - що відомоФото

13:31

Як українською влучно замінити російське слово "язвить": є декілька цікавих варіантів

13:16

Фантастична закуска з крашанок на Великдень: дуже простий рецепт

Реклама
13:13

Мамина булочка: Леся Нікітюк показала, як вона зустрічає ранок із сином

13:06

"Будемо колоти тобі": Віктор Павлік опинився під загрозою на власному концерті

12:57

Україна перейде на літній час у 2026 році: коли, чому і як підготувати організм

12:25

Жінка почула дивні звуки у сусідньому дворі: знахідка виявилася несподіваноюВідео

12:22

Чому тюльпани ростуть, але не цвітуть: що потрібно встигнути зробити в березніВідео

12:20

На Полтавщині температура різко впаде нижче 0°C: синоптики сказали коли

12:13

Які рослини залишаються зеленими навіть взимку - ідеї для красивого саду

12:08

Чому не можна прати білизну при температурі 40 градусів: відповідь здивує

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

11:49

Ворожі штурми закінчилися катастрофою: Сирський заявив про зрив наступу РФ

11:44

Ідеальне поєднання: рецепт дуже смачного салату з печінкоюВідео

Реклама
11:27

Готується нова атака: названо ймовірні цілі для ракет і дронів РФ

11:23

Росія може відправити на фронт усіх мобілізованих з Криму: в ISW назвали терміни

11:13

Найкращий варіант для Кремля: експерт оцінив перспективу укладення мирної угоди

11:08

Полум'яна магнітна буря вгатила по Україні: коли шторм досягне піку

10:51

"Україна не має шансів": зірка Modern Talking поплатився за любов до РФ

10:46

Мороз -6 градусів: де в Україні сьогодні панує справжня зима

10:06

Секрети популярної закуски - що ховається у пачці чипсів

10:00

Єфросиніна вийшла на звʼязок після скандалу з Поляковою та її чоловіком: що вона сказала

09:59

​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

09:58

Чому 24 березня не можна прибирати та прати: яке церковне свято

09:52

Чорна смуга позаду: після 23 березня у трьох знаків зодіаку все складеться

09:51

Під удар потрапили порт і житлові будинки: наслідки атаки дронів на Одещину

09:34

Підозрюють Орбана в шпигунстві: ЄС обмежить участь Угорщини в обговоренні чутливих питань

09:22

"Вже не дитина": Володимир Зеленський висловився про доньку

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 березня (оновлюється)

08:54

Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

08:46

Не було в церковній історії фігури більш суперечливої: Портников - про ФіларетаПогляд

08:45

Щоб ворожі дрони не долітали до міст: підтримайте збір на пікапи для мобільних екіпажів ППО актуально

08:26

Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:06

Росія атакувала Кривий Ріг: спалахнула пожежа, є постраждалі

06:54

Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа

05:11

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

04:37

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

03:39

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

02:39

"Ти був найкращим": син покійного Чака Норріса зворушив зверненням до батька

02:30

Всесвіт "згориться": вчені приголомшили страхітливим сценарієм кінця світу

01:59

Неймовірні "до/після": 55-річна Деніз Річардс зробила пластику

01:20

Помер зірка серіалу "Клон" — подробиці та причина смерті

22 березня, неділя
23:46

Обмежень майже не буде: графік вимкнення світла 23 березня в Сумах

