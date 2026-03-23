Ворожі штурми закінчилися катастрофою: Сирський заявив про зрив наступу РФ

Головнокомандувач попередив, що ворог не хоче зупинятися навіть після розгрому.

ЗСУ попри тиск противника також розпочали активні дії

Що повідомив Сирський:

Ворог здійснив невдалу спробу наступу

За чотири дні РФ втратила більше 6 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими

Противник готується продовжувати атаки

Сили оборони України ламають плани армії країни-агресорки Росії. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, з 17 до 20 березня поточного року окупанти підвищували інтенсивність наступальних дій. Противник намагався прорвати оборонні порядки наших військ одразу на кількох стратегічних напрямках.

"По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Загалом противник за ці чотири дні провів 619 штурмових дій. Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника. Зокрема, на Покровському напрямку противник атакував позиції наших військ 163 рази, на Олександрівському напрямку – 96 разів", - доповів головнокомандувач.

Сирський зауважив, що не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.

Однак, попри колосальний тиск та залучення значних резервів командування РФ не виконало поставлені завдання. Наступальні дії на кількох напрямках вдалося зупинити, на інших ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.

"Окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії", - пояснив Сирський.

Яких втрат зазнав ворог

Командування військ РФ кинуло у "м’ясні штурми" десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для противника катастрофічною. Лише за чотири доби українські військові ліквідували понад 6090 російських військовослужбовців убитими й пораненими.

"Протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими. Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння. Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами", - зазначив головнокомандувач.

Він додав, що на окремих напрямках українські воїни перехопили ініціативу та проводять власні активні дії, застосовуючи тактику активної оборони.

Нагадаємо, Главред писав, що 19 березня росіяни здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Окупанти одночасно пішли в наступ на семи напрямках у зоні відповідальності Третього армійського корпусу.

Раніше стало відомо, що на Донецькому напрямку ситуація суттєво не змінилась. Спроби просунутись фіксуються у Харківській та Сумській області. Наші захисники майстерно знищують ворога.

Напередодні повідомлялося, що сучасні військові технології дозволяють вже у 2026 році істотно скоротити присутність піхоти на передовій, частково замінивши її дронами та роботизованими системами.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

