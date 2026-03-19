Шукають заміну Starlink: в ISW розкрили небезпечну тактику РФ із дронами 'Молнія'

Російські війська намагаються знайти альтернативу Starlink, використовуючи дешеві дрони "Молнія".

https://glavred.net/front/ishchut-zamenu-starlink-v-isw-raskryli-novuyu-opasnuyu-taktiku-rf-s-dronami-molniya-10750217.html Посилання скопійоване

В ISW розкрили нову тактику окупантів із дронами "Молнія" / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Коротко:

Армія РФ шукає альтернативу Starlink, масово застосовуючи дрони "Молнія"

Дешеві безпілотники виконують роль "материнських кораблів" для FPV-дронів

РФ активно використовує їх для ударів, розвідки та координації атак

Російські війська намагаються компенсувати втрату доступу до супутникового інтернету Starlink, використовуючи дешеві безпілотники "Молнія" та змінюючи тактику ударів. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що після блокування Starlink 1 лютого російські сили втратили значну частину можливостей для координації ударів та управління військами. Щоб компенсувати ці проблеми, вони почали активно застосовувати дрони "Молнія" як "материнські кораблі" для транспортування FPV-дронів у тил України. Такі апарати здійснюють удари на глибинах до 40-50 км, часто атакуючи цивільний транспорт та інші об'єкти в тилу.

відео дня

Українські військові повідомляють, що лише за три дні було знищено понад сотню таких дронів. За їхніми словами, ефективність "Молній" значно знижується без супутникового зв’язку Starlink.

Росія намагається адаптуватися, використовуючи радіопередачу, волоконно-оптичний інтернет та супутникові системи "Kometa". Однак ці рішення залишаються повільнішими та менш ефективними. У модернізованих версіях "Молнія-2" іноді встановлюють супутникові системи, що збільшує дальність польоту та стійкість до засобів РЕБ.

Аналітики ISW зазначають, що дрони "Молнія" є дешевими у виробництві, тому Росія може застосовувати їх масово. Вони використовуються не лише для ударів, а й для розвідки та координації атак, а також здатні запускати FPV-дрони для ураження конкретних цілей.

Застосування "Молній" є частиною ширшої кампанії повітряного перехоплення (BAI), спрямованої на ураження української логістики - доріг, мостів, залізниць та інших критичних об’єктів у тилу. Мета - ускладнити постачання та послабити обороноздатність України.

Водночас експерти зазначають, що попри всі спроби адаптації, Росія досі залежить від технологій, подібних до Starlink, і не змогла створити повноцінну заміну. Тому окупанти змушені компенсувати цей дефіцит масовістю та дешевизною безпілотників.

Російський дронам "Молнія"/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Зокрема, Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових.

Також відомо, що Сили оборони України провели наступальну операцію під Степногірськом, у результаті якої були зайняті ключові позиції російських окупаційних військ.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що російські війська розпочали весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі, однак за півтори доби зазнали рекордних втрат - понад 900 осіб.

Читайте також:

Чи відмовиться РФ від терору тилових регіонів - думка експерта Як писав Главред, Росія й надалі застосовуватиме тактику тиску на тилові регіони України. Упродовж весняно-літньої кампанії противник продовжить масовані обстріли та диверсійну діяльність усередині країни. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що ракетно-дроновий терор не припиниться, оскільки є однією з основних складових стратегії впливу на український тил. За його словами, від цієї тактики Росія відмовлятися не планує і продовжуватиме її використовувати. Експерт підкреслив, що розраховувати на затишшя в повітрі не варто, адже атаки дронів-камікадзе та ракетні удари залишаються ключовим інструментом тиску. Паралельно Москва намагатиметься розхитувати ситуацію всередині України, роблячи ставку на внутрішню дестабілізацію.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред