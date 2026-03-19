"Чудовий чоловік": Леся Нікітюк розкрила свого "звідника"

Відома ведуча розповіла історію свого знайомства зі своїм нареченим.

Леся Нікітюк — особисте життя

Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася зворушливою історією початку стосунків зі своїм нареченим — військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У шоу "єПитання на Новому" вона розкрила особу, яка познайомила пару.

Виявилося, що "звідником" для Лесі та Дмитра виступив їхній спільний знайомий — військовослужбовець Асан Ісенаджиєв. Спілкування ведучої з захисником почалося під час боїв на "Азовсталі" у 2022 році.

"Це був 2022 рік. Ті довгі-довгі дні, за якими ми спостерігали, чекали, коли звільнять "Азовсталь", вірили. Там серед багатьох інших наших захисників перебував Асан. Я відреагувала і репостнула його повідомлення-звернення до президента Туреччини. І, власне, так ми почали листуватися. Як могла, підтримувала його, казала: "Все буде добре. Ти повернешся, ось побачиш! І я тобі ще весілля влаштую". Він повернувся!", — розповіла Леся.

Пізніше виявилося, що Асан розповів про спілкування зі знаменитістю своєму другові Дмитру Бабчуку. Військовий навіть показав йому листування із зіркою, щоб довести їхнє спілкування. Саме Ісенаджиєв розповів Нікітюк про почуття друга і запропонував їм познайомитися.

"Якось ми з Дімою вийшли на каву. Під час зустрічі сказав йому, що мені треба одружитися. Додав, що на моєму весіллі тамадою буде сама Леся Нікітюк. А він запитав, чи справді я спілкуюся з нею. На що я й показав листування в телефоні. А Діма закохався. Сказав: "Кохаю — і все!". І тоді я зателефонував Лесі та розповів їй", — поділився Асан.

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

