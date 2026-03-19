"Ніколи не міг ненавидіти": 100-річний голлівудський актор назвав секрет довголіття

100-річний Дік Ван Дайк назвав секрет довголіття

100-річний голлівудський актор Дік Ван Дайк поділився своїм поглядом на секрет довгого життя. За його словами, головну роль відіграє вміння зберігати позитивне ставлення до світу і не піддаватися злості. Про це він розповів в інтерв'ю журналу People.

Актор здобув широку популярність завдяки ролі життєрадісного сажотруса Берта в культовому мюзиклі "Мері Поппінс". Більш молодій аудиторії він може бути знайомий за роллю Сесіла Фредерікса у франшизі "Ніч у музеї", а також за епізодичною появою в популярному серіалі "Клініка".

"Я завжди думав, що гнів і ненависть – це те, що роз'їдає людину зсередини. І я ніколи по-справжньому не міг розвинути почуття ненависті. Були речі, які мені не подобалися, люди, яких я не схвалюю і не люблю. Але я ніколи по-справжньому не міг ненавидіти до сліз", – розповів Ван Дайк.

Він також згадав свого батька, Лорена Ван Дайка, який часто переживав через життєві труднощі і помер у віці 73 років.

Видання Science Alert зазначає, що в словах актора є наукове обґрунтування. Дослідження показують: низький рівень стресу та оптимістичний погляд на життя дійсно пов'язані з більшою тривалістю життя.

Зокрема, наводиться приклад тривалого наукового проєкту, розпочатого ще в 1930-х роках. Тоді вчені попросили 678 молодих черниць написати автобіографії. Через десятиліття, у 1990-х, ці тексти зіставили з даними про тривалість їхнього життя.

Результати показали: жінки, які з юності висловлювали більше позитивних емоцій — наприклад, вдячність замість образи — в середньому жили приблизно на десять років довше за тих, чиї тексти були більш негативними.

Про особу: Дік Ван Дайк Дік Ван Дайк — легендарний американський актор, комік, співак і танцюрист, чия кар'єра охоплює понад сім десятиліть. Він по праву вважається іконою "Золотого століття" Голлівуду. Одна з його найвідоміших ролей — веселий сажотрус Берт у фільмі "Мері Поппінс" (1964). У цьому ж фільмі він зіграв містера Доуса-старшого. У грудні 2025 року Дік Ван Дайк відзначив свій 100-річний ювілей. Він продовжує вести активний спосіб життя і ділиться секретами бадьорості (наприклад, заняття в спортзалі тричі на тиждень). У 2024 році, у віці 98 років, він став найстаршим лауреатом денної премії "Еммі" (Daytime Emmy). Володар п'яти премій "Еммі", "Греммі" та "Тоні". У 2021 році він отримав почесну нагороду Центру Кеннеді за внесок у культуру.

