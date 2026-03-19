Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

НБУ опублікував офіційний курс валют на п'ятницю, 20 березня.

Курс валют на 20 березня

На п'ятницю, 20 березня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар подорожчав, а євро та злотий послабили свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 20 березня

Зазначається, що на п'ятницю офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,96 гривень за долар. Таким чином долар зміцнив свої позиції на 7 копійок, порівняно з четвергом, 19 березня.

Курс євро на 20 березня

Курс євро відносно української валюти знизився. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлено на рівні 50,50 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Курс злотого на 20 березня

НБУ знизив курс польського злотого до гривні 20 березня на порівняно з 19 березня на 4 копійки - до 11,79 гривні.

Нагадаємо, Главред писав, що на 19 березня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість долара та євро впали.

Раніше повідомлялося, що у разі закріплення курсу вище позначки 43,5 гривні за долар, долар може зрости до 44 гривень. В цілому протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар.

Напередодні стало відомо, що дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

