"Живу в мовчанні": Ліна Костенко вперше за довгий час висловилася у вірші

Христина Трохимчук
19 березня 2026, 14:59
Сьогодні видатній українській поетесі виповнилося 96 років.
Ліна Костенко — день народження
Ви дізнаєтеся:

  • Ліна Костенко святкує день народження
  • Новий вірш Ліни Костенко про війну

Сьогодні легенда української поезії Ліна Костенко святкує свій 96-й день народження. На честь цього видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсувало випуск нової збірки поетеси та опублікувало її свіжий вірш.

У видавництві зазначили, що в книзі будуть зібрані нові творчі напрацювання письменниці, зокрема написані під час повномасштабного вторгнення. Як пояснили в "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Ліна Костенко осмислює війну в Україні як глобальну загрозу людству.

"З нагоди дня народження Ліни Костенко представляємо обкладинку її нової поетичної книги "Вітер з Марса", яка побачить світ у другій половині квітня. У цій книзі в неповторному емоційному синтезі перетинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні сканування політичних реалій і ностальгічні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного варварства, а як глобальна загроза планеті. "Вітер з Марса" — унікальна карта України в душі Поета — України, що знесиліла, але нескорена і вільна, з тими її духовними кордонами, які існують понад Часом", — написано в анонсі.

Також видавництво опублікувало новий вірш авторки, написаний у 2025 році. Він відображає емоційний стан Костенко посеред подій повномасштабної війни та її особисті переживання на схилі років.

Новий вірш Ліни Костенко — текст:

Я живу окремо, а не осторонь.

Всім нелегко, знаю з власного досвіду.

Я живу в часі й у просторі,

у хвилині, вічності й добі.

Я живу в мовчанні і в Слові,

серед людства, як на самоті.

І в любові, у такій любові,

що мені не холодно в житті.

Ліна Костенко
Про особу: Ліна Костенко

Ліна Костенко — українська письменниця-шістдесниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури у 1967 році, повідомляє Вікіпедія.

