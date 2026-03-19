"Живу в мовчанні": Ліна Костенко вперше за довгий час висловилася у вірші

Сьогодні легенда української поезії Ліна Костенко святкує свій 96-й день народження. На честь цього видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсувало випуск нової збірки поетеси та опублікувало її свіжий вірш.
У видавництві зазначили, що в книзі будуть зібрані нові творчі напрацювання письменниці, зокрема написані під час повномасштабного вторгнення. Як пояснили в "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Ліна Костенко осмислює війну в Україні як глобальну загрозу людству.
"З нагоди дня народження Ліни Костенко представляємо обкладинку її нової поетичної книги "Вітер з Марса", яка побачить світ у другій половині квітня. У цій книзі в неповторному емоційному синтезі перетинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні сканування політичних реалій і ностальгічні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного варварства, а як глобальна загроза планеті. "Вітер з Марса" — унікальна карта України в душі Поета — України, що знесиліла, але нескорена і вільна, з тими її духовними кордонами, які існують понад Часом", — написано в анонсі.
Також видавництво опублікувало новий вірш авторки, написаний у 2025 році. Він відображає емоційний стан Костенко посеред подій повномасштабної війни та її особисті переживання на схилі років.
Новий вірш Ліни Костенко — текст:
Я живу окремо, а не осторонь.
Всім нелегко, знаю з власного досвіду.
Я живу в часі й у просторі,
у хвилині, вічності й добі.
Я живу в мовчанні і в Слові,
серед людства, як на самоті.
І в любові, у такій любові,
що мені не холодно в житті.
Про особу: Ліна Костенко
Ліна Костенко — українська письменниця-шістдесниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури у 1967 році, повідомляє Вікіпедія.
