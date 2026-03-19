"Живу в мовчанні": Ліна Костенко вперше за довгий час висловилася у вірші

Сьогодні видатній українській поетесі виповнилося 96 років.

Ліна Костенко — день народження / колаж: Главред, фото: facebook.com, Віталій Кличко, instagram.com, А-ба-ба-га-ла-ма-га

Ліна Костенко святкує день народження

Новий вірш Ліни Костенко про війну

Сьогодні легенда української поезії Ліна Костенко святкує свій 96-й день народження. На честь цього видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсувало випуск нової збірки поетеси та опублікувало її свіжий вірш.

У видавництві зазначили, що в книзі будуть зібрані нові творчі напрацювання письменниці, зокрема написані під час повномасштабного вторгнення. Як пояснили в "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Ліна Костенко осмислює війну в Україні як глобальну загрозу людству.

Нова збірка віршів Ліни Костенко / фото: instagram.com, А-ба-ба-га-ла-ма-га

"З нагоди дня народження Ліни Костенко представляємо обкладинку її нової поетичної книги "Вітер з Марса", яка побачить світ у другій половині квітня. У цій книзі в неповторному емоційному синтезі перетинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні сканування політичних реалій і ностальгічні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного варварства, а як глобальна загроза планеті. "Вітер з Марса" — унікальна карта України в душі Поета — України, що знесиліла, але нескорена і вільна, з тими її духовними кордонами, які існують понад Часом", — написано в анонсі.

Також видавництво опублікувало новий вірш авторки, написаний у 2025 році. Він відображає емоційний стан Костенко посеред подій повномасштабної війни та її особисті переживання на схилі років.

Скільки років Ліні Костенко / фото: instagram.com, Ліна Костенко

Новий вірш Ліни Костенко — текст:

Я живу окремо, а не осторонь.

Всім нелегко, знаю з власного досвіду.

Я живу в часі й у просторі,

у хвилині, вічності й добі.

Я живу в мовчанні і в Слові,

серед людства, як на самоті.

І в любові, у такій любові,

що мені не холодно в житті.

Ліна Костенко / Інфографіка Главред

Раніше Главред повідомляв, що Андрій Джеджула потрапив у ДТП разом із маленькою донькою Адель. Аварія сталася в Києві, коли шоумен віз дитину до дитячого садка. Під час маневру на дорозі сталося зіткнення з іншим автомобілем.

Також Анастасія Приходько достроково завершила інтерв'ю, різко покинувши знімальний майданчик після суперечки про російську мову. Напружена дискусія призвела до того, що співачка просто потиснула руку співрозмовниці й пішла, відмовившись продовжувати розмову.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ліна Костенко Ліна Костенко — українська письменниця-шістдесниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури у 1967 році, повідомляє Вікіпедія.

