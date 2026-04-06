ЗСУ відкинули росіян на важливому напрямку: звільнено нові території біля кордону

Українські військові відновили контроль поблизу державного кордону на Харківщині.

Сили оборони відновили контроль поблизу Амбарного на Харківщині / Фото: DeepState

Головне:

Сили оборони України відкинули росіян на Харківщині

Захисники просунулися до держкордону та відновили контроль поблизу Амбарного

Крім того, воїни зупинили окупантів у напрямку від села Мілове до села Хатнє

Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомили аналітики проєкту "DeepState" повідомили в понеділок, 6 квітня.

"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Амбарного", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, українські бійці просунулися більш ніж на 3 км у напрямку держкордону та повернули контроль над лісовим масивом на північ від села Амбарне у Великобурлуцькій громаді в Куп’янському районі.

Зазначається, що успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки цієї території провели підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади.

Також українським воїнам вдалося зупинити просування окупантів у напрямку на північ від села в бік Мілового та державного кордону з РФ. На мапах DeepState показано звільнення 5,7 кв. км української території, площа окупації зменшилась на 6,77 кв. км.

Як писав Главред, РФ під час весняно-літньої кампанії хотіла наступати на "пояс фортець" у Донецькій області, але контратаки ЗСУ зірвали плани окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що активні дії Сил оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках перешкодили планам росіян на Донеччині.

Нагадаємо, в Третьому армійському корпусі заявили, що російські окупанти не захопили всю Луганську область. Зараз бригада утримує останні рубежі області.

Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан говорив, що російські окупанти відпрацьовують на тимчасово окупованих територіях навички переміщення через газові труби, плануючи наступ на Оріхівському напрямку.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

