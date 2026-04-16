Росія прориває кордон в двох областях: ситуація стрімко загострюється, яка ціль Кремля

Аналітики повідомляють про поступове просування російських військ на Сумщині та Харківщині для формування буферної зони вздовж кордону.

https://glavred.net/front/rossiya-proryvaet-granicu-v-dvuh-oblastyah-situaciya-obostryaetsya-kakova-cel-kremlya-10757204.html Посилання скопійоване

Росія прориває кордон в двох областях - яка ситуація на фронті

У квітні 2026 року після відносного затишшя російські війська різко активізувалися на Сумському напрямку, розпочавши системні спроби створити так звану "буферну зону" вздовж державного кордону — концепцію, яку Кремль просуває ще з 2023 року для нібито "захисту" власних прикордонних регіонів.

За даними аналітиків і військових, йдеться не про локальні рейди, а про поступове просування та закріплення на українській території.

відео дня

Главред зібрав головне, що варто знати про наступ російських окупаційних військ на Сумщині.

Скільки кілометрів вдалось окупувати ворогу

Аналітики OSINT-проєкту DeepState зазначають, що російські війська продовжують формувати буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині. До цього вони перейшли після попередніх спроб перевірити ділянки кордону, щоб оцінити можливості контролю території та виявити слабкі місця оборони. Одним із перших напрямків такого просування стало село Грабовське, а зараз тиск триває в районі Миропільського, де фіксується активність противника.

"На сьогоднішній день новоутворена площа контролю та інфільтрації противника (червона та сіра зони) вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 км2. Сили Оборони знають про плани противника, слідкують за розвитком подій та намагаються протидіяти розповсюдженню контролю, але найголовніше питання — хто б мав це побачити раніше і запобігти цьому зародку", - йдеться у повідомленні.

DeepState / Інфографіка: Главред

Що відомо про відступ ЗСУ з частини фронту

Водночас 13 квітня Сили оборони України відійшли на заздалегідь підготовлені позиції поблизу Миропільського з метою збереження життя військових.

"Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону", - йдеться у повідомленні 14-го армійського корпусу.

За даними військових, ситуація перебуває під контролем, ведеться розвідка та підготовка до подальших дій, а по ворогу працюють артилерія, підрозділи безпілотників та інші сили.

У пресслужбі 14 АК закликали орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації.

Згодом в ЗСУ уточнили, що у Сумській області російські війська змогли просунутися поблизу Миропільського, однак у районі Мар’їного бойові дії тривають. До Новодмитрівки противник не дійшов. Про це повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, коментуючи ситуацію на цих напрямках.

"Щодо Миропільського - так, є просування. У районі Мар’їного йдуть бої, там по суті "сіряк"" – вказав він в коментарі Укрінформу.

На скільки кілометрів вдалось росіянам перейти кордон

За словами Трегубова, російські війська посилили тиск на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю в прикордонних районах. Він зазначив, що активність противника на Сумщині помітно зросла.

"Принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення", - повідомив він в ефірі телемарафону.

Суми / Інфографіка: Главред

Він додав, що йдеться про обмежене просування — приблизно на 1–1,5 км від державного кордону. Водночас навіть такі незначні зміни становлять загрозу, адже свідчать про наміри закріпитися та поступово розширювати присутність.

Трегубов вказав на те, щопротягом останніх десяти днів російська армія активізувала тиск, намагаючись захоплювати прикордонні села, з яких цивільне населення вже евакуйовано. Найбільша активність фіксується в районах Грабовського та Миропільського.

За словами речника, спостерігається активний тиск у районі сіл Грабовського і Миропільського Сумської області.

"В цілому вздовж кордону росіяни доволі таки активно останні десять днів намагаються захоплювати саме населені пункти на самому кордоні", - зазначив речник.

Він додав, що також противник намагається просунутися вглиб української території приблизно на 500 метрів, тоді як мешканців прикордоння вивезли ще раніше, зокрема після викрадення понад 50 людей у Грабовському в грудні. Щодо ситуації на Харківщині, суттєвих змін наразі не зафіксовано.

"Ті самі анклави, вклинення. Це малесеньке Дегтярне, окремі дві зони на Південно-Слобожанському напрямку, одна з яких - це Вовчанськ, тому тут нічого нового", - уточнив речник угрупування.

Яка ситуація вздовж кордону

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що на Сумщині, Харківщині та Лиманському напрямку спостерігається активізація російських військ. Росіяни посилюють тиск і використовують тактику малих піхотних груп для прихованого проникнення. Про це він заявив у коментарі Еспресо.

Лиман / Інфографіка: Главред

За його словами, ворог помітно пожвавився на цих напрямках і діє досить активно, що створює додаткові труднощі.

"Ворог активно нарощує свої зусилля, в першу чергу через те, що інфільтрації стають більш ефективними: з'являється листя, трава, тобто з'являється можливість більш ефективно проникати в наші порядки за допомогою малих піхотних груп. Це основна тактика минулого року, і вона залишається основною, просто тому, що інших ефективних не існує, і з цим доводиться мати справу", - вказав речник.

За його словами, російські війська діють доволі активно, що створює додаткові труднощі.

Він також пояснив, що навесні такі дії стають ефективнішими через кращі умови для прихованого просування. Попри це, українські сили намагаються утримувати позиції та зберігати встановлені показники знищення ворожих диверсійних груп, хоча ситуація залишається складною.

Чи є загроза наступу на Суми

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що на Сумщині російські війська здійснюють штурмові дії, однак не йдеться про наступ безпосередньо на Суми — переважно це спроби невеликих груп прориватися у прикордонних районах.

"Приклад одного зі штурмів - 29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ої бригади ДШВ, - йшли по газовій трубі. Вся група окупантів була знищена", - розповів він.

Раніше він зазначав, що угруповання "сєвєр" не виконало поставлених завдань у 2025 році й тепер намагається подати як значні успіхи обмежені заходи в покинуті прикордонні населені пункти, причому частину таких спроб українські сили зупиняють, завдаючи ворогу втрат.

"Місцями ворог навʼязує бої в межах своєї задачі по створенню так званої "буферної зони". Цю задачу вони вже провалили. І, що важливо, їх пропаганда спекулює, що це наступ на Суми. Ні, це ніякий не наступ на Суми", - резюмує він.

Яка ціль російських військ

Командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий попереджав, що російські війська прагнуть сформувати 20-кілометрову буферну зону вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, тому намагаються захоплювати прикордонні села.

За його словами, противник поступово просувається, захоплюючи окремі населені пункти навіть там, де немає активної лінії фронту, застосовуючи тактику дрібних, але постійних дій без масштабного залучення важкої техніки.

"Не можна сказати, що це "другорядний фронт" або "фронт для відтягування наших сил", ні, просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання "Сєвєр", яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, "зона впливу", - розповідав він в коментарі "Українській правді".

Драпатий / Інфографіка: Главред

Він також уточнив, що наразі визначено 12 ділянок, де російські підрозділи чисельністю від штурмової роти до батальйону можуть намагатися розширити контроль, зокрема на Краснопільському, Великописарівському та Золочівському напрямках.

За словами речника Угруповання об’єднаних військ Віктора Трегубова, російські сили намагаються сформувати буферну зону на території Сумської та Харківської областей, однак навряд чи досягнуть значних результатів, оскільки цей напрямок не є для них пріоритетним. Він зазначив, що завдання створити 20-кілометрову зону вздовж кордону росіяни намагаються реалізувати вже понад рік і продовжать ці спроби навесні та влітку.

"Від початку це було зроблено для того, щоб нібито українські війська не змогли повторити ефект Курської операції, щоб українці не проходили і не атакували російські території. Це завдання не було виконане, за весь час їм вдалось створити тільки кілька осередків "вклинення". Але жодна з них не має 20 кілометрів і ця мета є недосяжною для росіян", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

При цьому Міноборони Росії регулярно повідомляє про входження своїх підрозділів у прикордонні населені пункти, а останнім часом така активність навіть зросла. Водночас, за словами речника, ці дії більше нагадують окремі локальні проникнення, ніж формування суцільної лінії контролю. Трегубов підкреслив, що противник і надалі намагатиметься виконати це завдання, однак шансів на суттєвий успіх під час весняно-літньої кампанії майже немає.

Він також припустив, що самі росіяни не розраховують на значні досягнення в цьому напрямку, адже для них важливішими залишаються бойові дії на Донеччині та в Запорізькій області, ніж спроби розширення контролю на Харківщині.

Для чого росіянам буферні зони

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що створення буферних зон, зокрема на Сумщині, є спробою російських сил розпорошити увагу та ресурси Сил оборони. Про це він заявив в ефірі Radio NV.

"Санітарна, буферна зона, неважливо як вони їх хочуть назвати, але по факту це чергова точка напруги для Збройних сил України. Логіка яка? Чим більше для Збройних сил України буде таких ось пульсуючих, гарячих точок, тим більше Генштаб розтягує свою увагу, змушений реагувати, направити туди додаткові війська, додаткові сили, додаткову техніку", - зазначив експерт.

За такою логікою українські підрозділи мають бути змушені одночасно реагувати на кілька напрямків, що може призвести до ослаблення оборони в окремих місцях і створити можливість для прориву.

Водночас, за словами експерта, на Сумщині російські війська намагаються знайти слабкі місця, щоб досягти результату, однак наразі ці спроби не приносять їм успіху.

Вам також може бути цікаво:

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред