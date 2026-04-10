ЗСУ відкинули окупантів на стратегічно важливій ділянці фронту - деталі

Армія РФ намагалась відновити свої військові спроможності, але ЗСУ ефективно витіснили частину ворожих сил.

ЗСУ мають територіальні успіхи на Харківщині

Коротко:

Сили оборони України відкинули росіян на Харківщині

Захиснакам вдалося відновили контроль поблизу Великого Бурлука

Сили оборони України досягли успіху поблизу Великого Бурлука на Харківщині. Українським воїнам вдалося повернути контроль над ділянкою фронту між селами Амбарне та Мілове.

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі для 24 Каналу пояснює, що іноді ворожі диверсійно-розвідувальні групи займають позиції в населеному пункті, і він формально вважається захопленим. Це залежить від його розмірів та від того, які сили перебувають поруч.

За його словами, на фронті часто через активний тиск безпілотників одна зі сторін втрачає позиції - вони можуть бути знищені або відрізані від логістики. Після цього штурмові групи заходять і займають територію.

"Так відбувається у них, так відбувається у нас. Цього разу ситуація склалася не на користь росіян", - зазначив Трегубов.

Він наголосив, що окупанти поблизу Великого Бурлука не вели інтенсивних бойових дій, а намагалися відновити свої сили. Проте зробити це їм не вдалося. Українські військові використали момент і ефективно витіснили частину противника з позицій.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка нова ціль російського наступу - прогноз аналітиків Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що весною–літом 2026 року російські війська спробують прорвати український "пояс фортець" у Донецькій області. Основні зусилля противника зосереджені на Лиманському напрямку, звідки вони намагаються просунутися до Слов’янська — північного рубежу української оборони. Лиман, на думку експертів, є стратегічним вузлом і може слугувати плацдармом для наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Спостерігається різке зростання інтенсивності боїв та зміна тактики російських військ: активніше залучають піхоту, бронетехніку та легку мобільну техніку, а також частішають удари керованими авіабомбами та безпілотниками. Аналітики наголошують, що авіаудари й атаки дронами спрямовані на ослаблення української логістики та оборонних можливостей, щоб пришвидшити просування російських сил територією Донбасу перед наземними операціями.

Главред раніше писав, що інтенсивність бойових дій з боку російських військ найближчим часом може зрости. З приходом весни з’явилися додаткові можливості для проникнення особового складу ворога на різних напрямках. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов пояснює, що зараз окупанти концентрують сили, аби згодом використати їх для більш масштабних дій.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська встановлюють для себе нові дедлайни щодо захоплення великих міст на Донеччині, однак не мають достатніх ресурсів для реалізації цих планів.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ просунулася в Харківській та Донецькій областях. Зокрема, російським військовим вдалося просунутися поблизу Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донбасі.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

