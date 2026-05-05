"Є чітке підтвердження": Зеленський розкрив правду про втрати армії РФ

Президент повідомив про плани щодо подальших дій українських військових.

https://glavred.net/war/est-chetkoe-podtverzhdenie-zelenskiy-raskryl-pravdu-o-poteryah-armii-rf-10762094.html Посилання скопійоване

Зеленський повідомив про успіхи на фронті / Колаж: Главред, фото: 95 ОДШБр, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

У квітні ворог втратив більше 35 тисяч військовослужбовців

Україна нарощує мідлстрайки

Розвиток застосування НРК на фронті триває

Військовий і міністр оборони доповіли президенту України Володимиру Зеленському про підсумки роботи у квітні. За словами глави держави, Україна має сильні результати в знищенні окупаційної армії країни-агресорки Росії.

Як повідомив у Telegram Зеленський, за квітень РФ втратила понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. Крім цього в України є чітке підтвердження по кожному ураженню.

відео дня

"Сили оборони України тримають стабільний рівень захисту наших позицій. Завдання – нарощувати результати. Суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані 20+ кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази – порівняно з лютим. І буде ще більше. Це пріоритетний напрямок", - додав президент.

Україна планує збільшувати кількість роботизованих місій

Глава держави також повідомив, що за квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, що є суттєвим результатом. Але такої роботи на фронті має бути більше.

"Контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони. Будемо й надалі нарощувати виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем", - підсумував Зеленський.

Чи зможуть НРК замінити піхоту на фронті

Главред писав, що за словами командира Третього армійського корпусу Андрія Білецькього, забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами реально вже цього року.

Як стверджує військовий, за умови системного підходу можливо буде замінити навіть до половини піхоти, але про повну її заміну на безпілотні системи наразі не йдеться.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на фронті після катастрофічних втрат від хвильових штурмів Москва робить ставку на "тихіші" методи, які можуть виявитися не менш небезпечними для українських оборонців.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська намагаються розширити зону контролю фронту в районі Грабовського та Миропольського в Сумській області.

Нещодавно аналітики DeepState повідомили, що окупанти просунулися поблизу Іванополя, що на південний схід від одного з ключових опорних пунктів Сил оборони в Донецькій області.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред