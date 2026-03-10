Прорив на кілометри: ЗСУ перейшли в наступ та звільнили майже всю область

У Генеральному штабі пояснили, як змінився характер бойових дій на фронті та розповіли про результати українських контрдій в Дніпропетровській області.

Сили оборони України провели контрнаступальну операцію на південному напрямку, у результаті якої російські війська були відтиснуті майже з усієї території Дніпропетровської області. Станом на 10 березня 2026 року українські військові вже повернули під контроль понад 400 квадратних кілометрів території, а в кількох населених пунктах тривають завершальні зачистки та стабілізаційні заходи.

Главред зібрав головне, що варто знати про просування українських військ та цілі наступу.

Що відомо про наступ ЗСУ

Українські військові проводять сплановану наступальну операцію на Олександрівському напрямку, у межах якої вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.

За його словами, за чотири роки війни характер бойових дій суттєво змінився. Якщо на початку 2022 року російські війська наступали великими колонами на техніці, то зараз такі дії практично неможливі. Значний розвиток безпілотних систем змусив змінити форми ведення бойових дій, тому окремі операції можуть виглядати як дії невеликих груп, хоча насправді є частиною ширших військових планів.

"Наші наступальні дії там проводяться силами десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які обороняються на цьому напрямку. Це спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження, погодження, узгодження тощо", - вказав він.

Комаренко також зазначив, що українським силам уже вдалося звільнити понад 400 квадратних кілометрів території. На частині цих територій проведено зачистку тилових районів від ворожих груп, які змогли туди проникнути.

/ Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

"Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку - звільнено більше території, ніж втрачено", - сказав генерал-майор.

Під час відповіді на запитання журналістки щодо повідомлень осінтерів про певні успіхи українських сил на заході Запорізької області — в районі Плавнів та Приморського, де раніше просувалися російські війська, начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко пояснив, що там дійсно фіксувалося незначне просування росіян. Водночас наразі їхній рух зупинено, а українські військові проводять контрдії.

Яка ціль наступу РФ в Дніпропетровській області

Говорячи про мету російського наступу на Дніпропетровську область, Комаренко зазначив, що російські сили намагалися розвивати наступ у цьому напрямку. За його словами, керівництво РФ постійно заявляє про намір захопити весь Донбас і створити так звану буферну зону, зокрема й на території Дніпропетровської області. Саме реалізація такого плану, за його оцінкою, і була метою цих дій.

Водночас генерал підкреслив, що ситуація на фронті залишається складною, однак перебуває під контролем. Українські військові роблять усе можливе і навіть більше, щоб стримувати та знищувати противника.

"Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки – тут зосередження основних зусиль противника. Але поступово обстановку вирівнюємо за рахунок наших активних дій. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилась за рахунок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок", - резюмує він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

ЗСУ змогли відвоювати більше територій, ніж окупував ворог

Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу та змусити противника діяти за вигідними для України умовами. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Вперше із 2024 року, коли ми проводили Курську наступальну операцію, наші війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог. Проаналізували ці та інші результати на робочій нараді за підсумками діяльності Збройних Сил України в лютому 2026 року", - повідомив він у Facebook.

За його словами, на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція. Підрозділи Десантно-штурмових військ протягом місяця відновили контроль над 285,6 квадратного кілометра території, а загалом від початку операції під український контроль повернуто понад 400 квадратних кілометрів.

Водночас на інших ділянках фронту українські військові стримують противника за рахунок активної оборони, а подекуди просуваються вперед. Попри те, що російські сили мають майже трикратну чисельну перевагу, активні дії українських підрозділів змушують противника переносити терміни своїх запланованих операцій, посилювати слабкі місця в обороні та перекидати війська з інших напрямків.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Яку особливу тактику застосували росіяни

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що бойова операція триває поблизу адміністративного кордону Запорізької та Дніпропетровської областей — на території Дніпропетровщини. Українські військові вже відновили контроль над кількома населеними пунктами, однак операція ще не завершена, оскільки російські війська застосовували особливу тактику.

За його словами, противник використовував тактику інфільтрації — намагався глибоко проникати в українську оборону та закріплюватися в окремих селах. У відповідь українські підрозділи проводили зачистки в цих населених пунктах і знищували ворожі групи, які проникли в тил. Про це Волошин розповів у коментарі "Телеграфу".

Він також зазначив, що на окремих ділянках українські сили змогли перехопити ініціативу. Паралельно ведуться дії з відновлення контролю над частиною сірої зони та її зачистки.

"Ми намагаємось не дати ворогу провести штурмові дії, не дати йому завести групи закріплення. В ній задіяні й підрозділи десантно-штурмових військ, штурмові війська, штурмові підрозділи штурмових військ. Багато працюють наші механізовані бригади, групи закріплення, вони йдуть зразу за штурмовиками, для того, щоб утримувати, зачищати територію", — розповів він.

/ Фото: 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Основним завданням є не допустити проведення російськими військами штурмів і не дати їм можливості завести підрозділи для закріплення позицій.

Крім того, бойові дії тривають не лише на Олександрівському напрямку. За словами Волошина, на Гуляйпільському напрямку російські війська вже третій місяць не мають просування та зазнають втрат, через що змінили напрямок основних зусиль. Останніми днями вони активізували дії південніше Гуляйполя — у бік Залізничного, а також відновили штурми на ділянці Мирне в напрямку Гуляйпільського та біля населеного пункту Чарівне, що розташований західніше Гуляйполя, намагаючись просунутися в цих районах.

Скільки реально територій вдалось звільнити - DeepState

За інформацією моніторингового ресурсу DeepState, Сили оборони України продовжують проводити зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Українські підрозділи діють на відтинку від Тернового до Солодкого, де, зокрема, тривають інтенсивні бої за село Березове. На інших ділянках здійснюються пошуково-ударні дії проти ворожої піхоти та техніки, яка забезпечує підкріплення або виконує логістичні завдання, у тому числі в тилових районах.

"В районі Гуляйполя, на жаль, ситуаціє не є успішною, адже противник практично окупував місто, затягує туди велику кількість піхоти, перекидає додаткові сили і активно діє в глибині території, зокрема, в районі Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також повідомляють про активні пошуково-ударні операції на ділянці Калинівське — Новомиколаївка—Новогригорівка—Красногірське—Першотравневе—Рибне—Солодке. Зафіксовано удари по піхоті противника та його укриттях на сході Новомиколаївки, а також переважно у східній частині Новогригорівки.

Водночас російські сили намагаються просунутися між Новогригорівкою та Красногірським і посилюють тиск на Першотравневе. Також триває виявлення та фіксація ворожих підрозділів у сірій зоні.

За оцінкою DeepState, це наразі єдина ділянка фронту, де Сили оборони демонструють активність із помітними результатами. Водночас у районі Гуляйполя ініціатива переважно залишається за противником, який регулярно проводить піхотні штурми, іноді залучаючи бронетехніку. Нещодавно російські військові на двох одиницях техніки перекинули близько двадцяти піхотинців у лісовий масив на північних околицях Святопетрівки.

"За нашими оцінками, успіхи із зачисткою території з боку Сил Оборони складають — близько 79 км2. (В той же час зарано переводити їх у синю зону, оскільки в тилах досі фіксуються одиничні групи противника.) Якщо маніпулятивно брати сіру зону, де були позиції Сил Оборони, але відбувалися просочування противника в глибину оборони, то ця цифра сягає — близько 200 км2", - вказували аналітики.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Як наступ ЗСУ вплине в подальшому на хід боїв

Контрнаступ українських військових на півдні у лютому 2026 року, ймовірно, зірвав плани Росії щодо подальшого просування в Запорізькій області та міг вплинути на підготовку очікуваного весняно-літнього наступу на так званий пояс фортець у Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що російське військове командування перекинуло елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти з Покровського напрямку та Добропільського тактичного району на сході України на південну ділянку фронту.

Аналітики нагадують, що Росія вже неодноразово переміщувала підрозділи морської піхоти на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки. Подібні випадки, зокрема, фіксувалися на Курському напрямку у серпні 2024 року та у Добропільському тактичному районі у вересні 2025 року.

Водночас передислокація підрозділів повітряно-десантних військ на південь України відбулася ще в січні — до початку українського контрнаступу. Це може свідчити про те, що російська сторона планувала розвивати свої тактичні успіхи на напрямку Гуляйполя навесні та влітку 2026 року.

"Таким чином, контрнаступ України в лютому 2026 року міг зірвати плани Росії щодо подальшого використання тактичних успіхів у Запорізькій області, а також міг негативно вплинути на очікуваний весняно-літній наступ 2026 року на український "пояс фортець"", - йдеться у звіті.

Аналітики також підкреслюють, що перекидання російських сил з операцій у Донецькій області до Дніпропетровської та Запорізької областей демонструє складні виклики, з якими стикається російське командування. Йдеться про спроби одночасно вести кілька наступальних операцій на різних ділянках фронту, що додатково ускладнюється активними українськими контратаками.

"Російські війська раніше не могли проводити одночасні наступи на різних ділянках фронту, і малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі "Фортечного поясу", одночасно протидіючи недавнім успіхам України на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках", – резюмували в ISW.

