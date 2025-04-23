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РФ готує великий штурм: підполковник ЗСУ розкрив мету росіян на сході

Олексій Тесля
23 квітня 2025, 16:35
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Ворог активно готується до великого наступу на півдні Донецької області, каже Олексій Бєльський.
РФ готує великий штурм: підполковник ЗСУ розкрив мету росіян на сході
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

Важливо:

  • РФ накопичує живу силу і техніку біля лінії зіткнення
  • Росіяни ставлять за мету вийти на адмінкордон Дніпропетровської області

Фіксується скорочення кількості штурмових дій росіян на півдні Донецької області за останній тиждень, повідомив речник тактичної групи Вугледар підполковник Олексій Бєльський.

За цей період було зафіксовано 106 атак, тоді як минулого тижня їх було 158, наголосив він в ефірі Каналу 24.

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Українські військові пояснюють це тим, що країна-агресор РФ накопичує живу силу і техніку біля лінії зіткнення.

Спікер ТГ Вугледар попередив про те, що ворог активно готується до великого наступу на півдні Донецької області.

При цьому він не виключив, що росіяни ставлять за мету вийти до 9 травня на адмінкордон Дніпропетровської та Донецької областей.

"З цією метою противник утричі збільшив кількість розвідувальних польотів БПЛА типу "Орлан 10", "Суперкам" і "Zala" над українськими позиціями. У 2,5 раза збільшив кількість обстрілів з артилерії та використання керованих авіабомб", - додав Бєльський.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

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