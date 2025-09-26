Рус
Рішучий наступ РФ на Дніпропетровщину: відомо, чи вистачить ворогу сил

Марія Николишин
26 вересня 2025, 13:48
Відомо, що противник вже перекидав підрозділи морської піхоти.
Наступ РФ на Дніпропетровщину / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головне із заяви головнокомандувача ЗСУ:

  • Ситуація на межі Дніпропетровщини динамічна
  • Росіяни використовують тактику "тисячі порізів"
  • Щоб розпочати рішучий наступ, у РФ не вистачає сил і засобів

Ситуація на кордонах Дніпропетровщини динамічна. Окупанти намагаються просунутись. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Уніан.

За його словами, росіяни використовують тактику "тисячі порізів", оскільки не мають сил для швидкого прориву української оборони.

"Дніпропетровщина – це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей – Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян, - ред.) там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів", - наголосив він.

Головнокомандувач додав, що противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати українську оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область.

"Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку", - підкреслив Сирський.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на фронті

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук вважає, що Росія за наявних ресурсів та без мобілізації здатна проводити лише одну стратегічну наземну операцію.

За його словами, це може бути виключно на Донбасі чи якомусь іншому напрямку. Зокрема, підтвердженням є повторне перекидання на Покровський напрямок морпіхів.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що країна-агресор Росія знову перекидає зброю та солдатів на Покровський напрямок.

Старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" сказав, що російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися на Покровському напрямку. Напруга зростає як на околицях Покровська Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровської області.

Водночас, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що бойові дії у Донецькій області зайшли у позиційний глухий кут, що нагадує події Першої світової війни.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Дніпропетровська Дніпропетровська область новини України Олександр Сырский війна Росії та України Фронт
