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Ворог знищує інфраструктуру: Костянтинівка - на межі гумкатастрофи

Віталій Кірсанов
25 червня 2025, 13:42
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Через постійні атаки дронів у Костянтинівці скасовано рух міських автобусів.
Костянтинівка - на межі гуманітарної катастрофи
Костянтинівка - на межі гуманітарної катастрофи / колаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin

Коротко:

  • У місті подача води здійснюється в період з 17 до 20 години
  • У місті працює п'ять "Пунктів незламності"

Через щоденні обстріли російських окупантів Костянтинівка в Донецькій області опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він підкреслив, що майже половина цього населеного пункту перебуває без електропостачання, а 1900 будинків у Сантуринівці залишилися без газу, і його подачу поки неможливо відновити.

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У місті подача води здійснюється в період з 17 до 20 години (лише 20-25% від потреби). Тут також встановлено 11 ємностей для води та сім резервуарів, а також є 12 свердловин. У місті працює п'ять "Пунктів незламності" і незабаром має з'явитися ще два. Правоохоронці, медичні працівники та комунальні служби продовжують працювати, проте росіяни щодня знищують критичну інфраструктуру.

Через постійні атаки дронів у Костянтинівці скасовано рух міських автобусів, а до Дружківки обмежено працює приміський маршрут.

Очільник ОВА закликав містян евакуюватися в безпечніші міста та оприлюднив номери телефонів для евакуації: 0-800-500-121, 380730500121.

Новини України - що відбувається на фронті

Як писав раніше Главред, російським окупантам дали нове завдання. У ЗСУ назвали літню мету РФ.

Водночас фіксується певне поліпшення ситуації на Сумщині. Незважаючи на те, що складні бої тривають, серед окупантів зростає кількість випадків дезертирства.

Водночас на Херсонщині солдати РФ виступили проти командування. Критичне невдоволення викликане, зокрема, діями командира бригади Едуарда Шандури, який "кидає людей на смерть".

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Що відомо про місто Костянтинівка?

Костянтинівка - місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області.

Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів і місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія.

Під час повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України місто неодноразово зазнавало обстрілів з боку російських окупантів.

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