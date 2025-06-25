Ворог знищує інфраструктуру: Костянтинівка - на межі гумкатастрофи

Через постійні атаки дронів у Костянтинівці скасовано рух міських автобусів.

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Костянтинівка - на межі гуманітарної катастрофи / колаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin

Коротко:

У місті подача води здійснюється в період з 17 до 20 години

У місті працює п'ять "Пунктів незламності"

Через щоденні обстріли російських окупантів Костянтинівка в Донецькій області опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він підкреслив, що майже половина цього населеного пункту перебуває без електропостачання, а 1900 будинків у Сантуринівці залишилися без газу, і його подачу поки неможливо відновити.

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У місті подача води здійснюється в період з 17 до 20 години (лише 20-25% від потреби). Тут також встановлено 11 ємностей для води та сім резервуарів, а також є 12 свердловин. У місті працює п'ять "Пунктів незламності" і незабаром має з'явитися ще два. Правоохоронці, медичні працівники та комунальні служби продовжують працювати, проте росіяни щодня знищують критичну інфраструктуру.

Через постійні атаки дронів у Костянтинівці скасовано рух міських автобусів, а до Дружківки обмежено працює приміський маршрут.

Очільник ОВА закликав містян евакуюватися в безпечніші міста та оприлюднив номери телефонів для евакуації: 0-800-500-121, 380730500121.

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Що відомо про місто Костянтинівка? Костянтинівка - місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області. Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів і місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія. Під час повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України місто неодноразово зазнавало обстрілів з боку російських окупантів.

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