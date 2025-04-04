Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі

Анна Косик
4 квітня 2025, 11:08
280
Росіянам дедалі складніше зібрати повну штурмову групу з принаймні 12 одиниць бронетехніки та десятків піхотинців.
ВСУ, армия РФ
Російська група провалила штурм населеного пункту / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Головне:

  • Росіяни намагались штурмувати ЗСУ після успішних українських контратак
  • Окупанти біля Андріївки потрапили у пастку і зазнали великих втрат

Протягом останніх тижнів українські військові нанесли кілька успішних контрударів в районі Торецька та Андріївки. Командування окупаційної армії країни-агресорки Росії намагалося стримати просування ЗСУ, однак це закінчилося нищівною поразкою для РФ.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, окупантів у повному укомплектуванні відправили на штурм Андріївки. Однак у ворожої групи не було достатньо обладнання для розмінування.

відео дня

Саме українські міни стали головною причиною поразки противника у цьому штурмі та інших спробах наступу РФ.

"Імовірно, у загарбників не було достатньої кількості техніки з мінними тралами, і вони не могли пересуватися замінованими полями, тому вони рухалися групою по одній асфальтованій дорозі", - йдеться у статті.

У результаті ця група росіян стала ціллю для українських безпілотників та касетних снарядів. Українська розвідка підрахувала, що під час цього штурму ворог втратив 7 бронемашин, ще 5 було пошкоджено. Також було ліквідовано 18 окупантів, 7 отримали поранення.

Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі
Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, в ОП повідомили, що українське командування фіксує підготовку російських військ до активізації бойових дій на кількох напрямках. Росія має ресурси, але залишається питання, чи вистачить їх для значних оперативних досягнень.

Раніше також стало відомо, що українські війська просунулися на Покровському напрямку. Аналітики ISW повідомили, що геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили нещодавно просунулися вулицею Леніна в західній Новоєлизаветівці (на південний захід від Покровська) і звільнили Надіївку (на захід від Новоєлязветівки).

Напередодні, як писав Главред, у ЗСУ попередили, що російські загарбники зосередилися в першу чергу на тому, щоб окупувати Донецьку область. Скоро може стати найбільш гаряче на Лиманському напрямку.

Читайте також:

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська Торецк Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

11:47Світ
Росія втратить десятки мільярдів доларів: Трамп може сильно вдарити по РФ

Росія втратить десятки мільярдів доларів: Трамп може сильно вдарити по РФ

11:20Політика
Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі

Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі

11:08Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося

Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею

Висока і довговолоса: старша донька Джолі та Пітта стала справжньою красунею

Останні новини

12:03

Окупанти готуються до відбиття можливих атак ЗСУ у Криму, але є нюанс - ЗМІ

11:47

Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

11:47

Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"

11:25

Молоко зберігатиметься набагато довше: що потрібно додати у пляшку

11:20

Росія втратить десятки мільярдів доларів: Трамп може сильно вдарити по РФ

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
11:08

Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі

11:04

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - приниження, Тиграм - випробування

11:04

Інсайдер повідомив про ворожнечу синів Бекхемів: що відбувається

10:43

Посланець Путіна висунув нахабне звинувачення на адресу Києва після переговорів у США

Реклама
10:39

"Копійки" більше не буде: голова НБУ розповів про тираж нової монети

10:24

Син Анастасії Заворотнюк перестав виходити на зв'язок - росЗМІ

09:48

Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атакиФотоВідео

09:36

У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

09:35

У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

09:26

"Максимум півроку": Віктор Павлік розповів про стан здоров'я після операції

08:38

ЗСУ просунулися і звільнили селище на важливому напрямку - ISW

08:37

РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий описав загрозу

08:21

Колишня наречена Володимира Кличка оголосила про поповнення

08:10

Путін грає з Трампом у доброго і злого слідчогоПогляд

07:43

Оточення застерігає Трампа від дзвінка Путіну: названо головну причину

Реклама
07:10

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

06:48

РФ хоче скористатися переговорами: в ISW розкрили реальні бажання Кремля

06:10

Партнерство нового рівня від СШАПогляд

05:50

Хитра перевірка IQ: знайдіть помилку в головоломці за 6 секунд

05:22

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

04:35

Як правильно – взаємно чи навзаєм: вчителька здивувала відповіддюВідео

04:02

Знають одиниці: чому плоскогубці так назвали

03:30

Заміна НАТО: несподіваний прогноз нового альянсу в Європі з Україною

03:03

Як не влетіти в копієчку: названо звук, який попереджає про поломку котла

02:30

Квітень змінить усе: ТОП-4 знаки зодіаку, яких чекає кар’єрний успіх у квітні

01:43

РФ жорстоко атакувала Харків і вдарила по трьох областях, були пожежі, деталіВідео

01:30

Старша донька Вілліса і Мур досі купається з сестрами та спить із матір'ю

00:59

У США обвалився рейтинг Трампа: у Reuters дізналися подробиці

00:04

Нестандартний набір дорослої дівчинки: що в сумці у Каті Осадчої

03 квітня, четвер
23:55

Українці ведуть бої в ще одній області РФ, є певні успіхи - НАТО

23:35

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

22:37

Сібіга зустрівся з Рубіо і розкрив деталі розмови

22:32

"Не хочу з вами працювати": розкрито грандіозну таємницю Софії Ротару

22:30

В Харкові - велика пожежа: БпЛА поцілили в приватний і багатоквартирний будинок

22:27

В США заінтригували заявою щодо F-16 в Україні: чого чекати

Реклама
22:26

Удари по РФ були "екстремально ефективними": генерал НАТО розхвалив роботу ЗСУ

22:00

Мита Трампа та нові деталі перемир'я: головні новини України (дайджест)

21:55

Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд має після операції

21:37

Справжній шедевр зі звичайних яєць - рецепт сніданку за 15 хвилинВідео

21:35

"Зайчик" Сердючки відреагував на чутки про роман з Данилком: "Хтось з кимось спав"

21:26

Відправка військ Європи в Україну: у Зеленського зробили заяву

21:18

РФ готує масований ракетний удар по Україні: в НАТО попередили про загрозу

21:00

Трамп хоче змусити Іран піти на угоду зі США без війниПогляд

20:44

Навіщо насправді в дитячому садку тиха година - справжню причину знають не всі

20:43

"Кожна хвилина важлива": Позитив відверто заговорив про доньку і випустив трек, на який чекали 6 роківВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти