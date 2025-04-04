Окупанти потрапили у засідку ЗСУ на Донеччині: ЗМІ повідомили деталі

Росіянам дедалі складніше зібрати повну штурмову групу з принаймні 12 одиниць бронетехніки та десятків піхотинців.

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Російська група провалила штурм населеного пункту / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

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Росіяни намагались штурмувати ЗСУ після успішних українських контратак

Окупанти біля Андріївки потрапили у пастку і зазнали великих втрат

Протягом останніх тижнів українські військові нанесли кілька успішних контрударів в районі Торецька та Андріївки. Командування окупаційної армії країни-агресорки Росії намагалося стримати просування ЗСУ, однак це закінчилося нищівною поразкою для РФ.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, окупантів у повному укомплектуванні відправили на штурм Андріївки. Однак у ворожої групи не було достатньо обладнання для розмінування.

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Саме українські міни стали головною причиною поразки противника у цьому штурмі та інших спробах наступу РФ.

"Імовірно, у загарбників не було достатньої кількості техніки з мінними тралами, і вони не могли пересуватися замінованими полями, тому вони рухалися групою по одній асфальтованій дорозі", - йдеться у статті.

У результаті ця група росіян стала ціллю для українських безпілотників та касетних снарядів. Українська розвідка підрахувала, що під час цього штурму ворог втратив 7 бронемашин, ще 5 було пошкоджено. Також було ліквідовано 18 окупантів, 7 отримали поранення.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, в ОП повідомили, що українське командування фіксує підготовку російських військ до активізації бойових дій на кількох напрямках. Росія має ресурси, але залишається питання, чи вистачить їх для значних оперативних досягнень.

Раніше також стало відомо, що українські війська просунулися на Покровському напрямку. Аналітики ISW повідомили, що геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили нещодавно просунулися вулицею Леніна в західній Новоєлизаветівці (на південний захід від Покровська) і звільнили Надіївку (на захід від Новоєлязветівки).

Напередодні, як писав Главред, у ЗСУ попередили, що російські загарбники зосередилися в першу чергу на тому, щоб окупувати Донецьку область. Скоро може стати найбільш гаряче на Лиманському напрямку.

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