ЗСУ просунулися і звільнили селище на важливому напрямку - ISW

Коротко:

Українські війська просунулися на Покровському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили нещодавно просунулися вулицею Леніна в західній Новоєлизаветівці (на південний захід від Покровська) і звільнили Надіївку (на захід від Новоєлязветівки).

Водночас, російські мілблогери стверджували, що українські війська просунулися на західну околицю Солоного (на південний захід від Покровська).

ISW не підтверджує твердження російського мілблогера, який повідомляв, що підрозділи російської 90-ї танкової дивізії нібито просунулися до центру Троїцького і що російські війська захопили Богданівку (обидва на південний захід від Покровська).

Аналітики також додали, що війська РФ наступали на північний схід від Покровська біля Тарасівки, також на схід від Покровська — Єлизаветівка, Водяне Друге, Промінь; на південь від Покровська біля Зеленого та Відродження (колишній Новий Труд) і на південний захід від Покровська біля Удачного, Новосергіївки, Надіївки, Успенівки, Котлиного, Новоукраїнки, Котлярівки, Сухої Балки, Богданівки і в бік Муравки.

Як повідомляв Главред, в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця заявили, що ворог активізував бойові дії на Куп'янському напрямку, намагаючись переправити підрозділи через річку Оскіл.

Командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін повідомив, що російські окупанти готуються до нового наступу, попередньо, загарбницькі дії ворога заплановані на квітень.

Представник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що на півдні України російські окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій і захоплення нових плацдармів.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.