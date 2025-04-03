'Як риба у воді': генерал НАТО назвав удари ЗСУ по РФ 'екстремально ефективними'

Генерал Каволі вважає передачу Україні систем Patriot історією успіху.

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Далекобійні удари ЗСУ по Росії є екстремально ефективними / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони, Командування ПС

Головні тези Каволі:

Удари ЗСУ далекобійною зброєю по Росії були екстремально ефективними

Зброя, надана США, показала високу ефективність відео дня

Надання Україні систем Patriot - це історія успіху

Далекобійні удари України по території РФ із використанням західних ракет виявилися надзвичайно ефективними. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі на слуханнях у комітеті Сенату США зі збройних сил.

"Вони (удари - Главред) були екстремально ефективними. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною, і я був би радий поговорити з вами про деякі речі, які вони зробили з її допомогою", - сказав генерал.

Каволі назвав передачу Україні систем Patriot історією успіху. За його словами, українські військові швидко опанували їх та навіть удосконалили деякі методи застосування.

"Чесно кажучи, на початку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли нею керувати. Українці довірили системи своїм найкращим людям, і вони влилися в неї, як риба у воду. І насправді, ми навчилися деяких їхніх методів роботи просто зараз", - зазначив він.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, після перерви в ніч на 1 квітня Росія відновила масовані атаки на Україну. Згідно з прогнозами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, ворог міг накопичити безпілотники для нових ударів.

Вже 2 квітня Росія здійснила нову масовану атаку - випустила 74 дрони по Україні. Харків став основною ціллю, на нього було спрямовано не менше 14 ударних безпілотників.

Як повідомляв Главред, розвідка НАТО зафіксувала активне виробництво ракет у Росії, незважаючи на зниження кількості ракетних ударів останнім часом. Росія накопичує ракети для нових масованих атак по Україні.

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Хто такий Крістофер Каволі Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія. Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

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