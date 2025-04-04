Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий описав загрозу

Альона Вороніна
4 квітня 2025, 08:37
1571
Окупанти хочуть перерізати логістику для всього донецького угруповання українських військових.
РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий описав загрозу
Росія накопичує резерви для наступу біля важливого міст/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Основні тези Сазонова:

  • Окупанти зосередилися на тому, щоб захопити повністю Донецьку область
  • Скоро може стати найбільш гаряче на Лиманському напрямку
  • Армія РФ зараз не має сил для масштабного наступу на кількох ділянках

Російські загарбники зосередилися в першу чергу на тому, щоб окупувати Донецьку область. Скоро може стати найбільш гаряче на Лиманському напрямку.

Російські війська готують поповнення на цьому напрямку і накопичують резерви. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі "Новини.Live".

відео дня

"Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті гарний сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Бо брати головну агломерацію Донецької області – Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ — з півдня у цьому порядку на північ займе 10 років. А перерізати логістику на Харків, це б їм дало великі козирі", – каже він.

Водночас Сазонов зазначив, що країна-агресорка Росія мріє захопити чотири регіони України – Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Але, за словами українського військового, армія РФ зараз не має сил для масштабного наступу на кількох ділянках, як це було минулого року.

"Їм не вистачає ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, на Костянтинівку, на Куп'янськ", – зазначив Сазонов.

Крім цього, він додав, що російським загарбникам також бракує піхоти, зокрема, й штурмовиків.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони відбили штурм РФ біля важливого села. Окупанти втратили велику кількість бронетехніки та живу силу.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ нанесли чотири контрудари – аналітик повідомив про провал РФ біля Покровська. На нові дедлайни, які Росія ставить для захоплення Покровська, можна вже не реагувати.

Нагадаємо, Росія готує ще 150 тисяч солдатів – у Зеленського попередили про новий наступ. Росіяни готуються посилити тиск на фронті на напрямках, де це буде можливо зробити, та готується збільшити чисельність військ, сказав Паліса.

Читайте також:

Хто такий Кирило Сазонов?

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Кирило Сазонов
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атаки

Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атаки

09:48Україна
У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

09:36Україна
У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

09:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

Китайський гороскоп на сьогодні 4 березня: Щурам - проблеми з нервами, Козлам - обман

Китайський гороскоп на сьогодні 4 березня: Щурам - проблеми з нервами, Козлам - обман

Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося

Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Останні новини

09:48

Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атаки

09:36

У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ

09:35

У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

09:26

"Максимум півроку": Віктор Павлік розповів про стан здоров'я після операції

08:38

ЗСУ просунулися і звільнили селище на важливому напрямку - ISW

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
08:37

РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий описав загрозу

08:21

Колишня наречена Володимира Кличка оголосила про поповнення

08:10

Путін грає з Трампом у доброго і злого слідчогоПогляд

07:43

Оточення застерігає Трампа від дзвінка Путіну: названо головну причину

Реклама
07:10

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

06:48

РФ хоче скористатися переговорами: в ISW розкрили реальні бажання Кремля

06:10

Партнерство нового рівня від СШАПогляд

05:50

Хитра перевірка IQ: знайдіть помилку в головоломці за 6 секунд

05:22

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

04:35

Як правильно – взаємно чи навзаєм: вчителька здивувала відповіддюВідео

04:02

Знають одиниці: чому плоскогубці так назвали

03:30

Заміна НАТО: несподіваний прогноз нового альянсу в Європі з Україною

03:03

Як не влетіти в копієчку: названо звук, який попереджає про поломку котла

02:30

Квітень змінить усе: ТОП-4 знаки зодіаку, яких чекає кар’єрний успіх у квітні

01:43

РФ жорстоко атакувала Харків і вдарила по трьох областях, були пожежі, деталіВідео

Реклама
01:30

Старша донька Вілліса і Мур досі купається з сестрами та спить із матір'ю

00:59

У США обвалився рейтинг Трампа: у Reuters дізналися подробиці

00:04

Нестандартний набір дорослої дівчинки: що в сумці у Каті Осадчої

03 квітня, четвер
23:55

Українці ведуть бої в ще одній області РФ, є певні успіхи - НАТО

23:35

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

22:37

Сібіга зустрівся з Рубіо і розкрив деталі розмови

22:32

"Не хочу з вами працювати": розкрито грандіозну таємницю Софії Ротару

22:30

В Харкові - велика пожежа: БпЛА поцілили в приватний і багатоквартирний будинок

22:27

В США заінтригували заявою щодо F-16 в Україні: чого чекати

22:26

Удари по РФ були "екстремально ефективними": генерал НАТО розхвалив роботу ЗСУ

22:00

Мита Трампа та нові деталі перемир'я: головні новини України (дайджест)

21:55

Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд має після операції

21:37

Справжній шедевр зі звичайних яєць - рецепт сніданку за 15 хвилинВідео

21:35

"Зайчик" Сердючки відреагував на чутки про роман з Данилком: "Хтось з кимось спав"

21:26

Відправка військ Європи в Україну: у Зеленського зробили заяву

21:18

РФ готує масований ракетний удар по Україні: в НАТО попередили про загрозу

21:00

Трамп хоче змусити Іран піти на угоду зі США без війниПогляд

20:44

Навіщо насправді в дитячому садку тиха година - справжню причину знають не всі

20:43

"Кожна хвилина важлива": Позитив відверто заговорив про доньку і випустив трек, на який чекали 6 роківВідео

20:28

Чи допоможуть 10 тис кроків на день скинути вагу: експерти дали відповідь

Реклама
20:27

Група зрадників в РФ готувала "зовнішнє управління" Україною: в СБУ розкрили деталі

20:24

У Трампа оголосили про умову зниження нових тарифів

20:00

11 квітня в Києві пройде Business Wisdom Summit, який збере понад 40 CEO та власників бізнесів

19:38

"Захоплюємося Путіним": батько Маска розкрив ставлення своєї сім'ї до диктатора РФ

19:37

Україну засипатиме снігом: коли регіони накриє морозне похолодання

19:25

"НАТО вже не існує": експерт розповів про новий Альянс на чолі з УкраїноюВідео

19:24

"Поставили фермерів на коліна": NYT - про підрив Каховської ГЕС

19:04

Угода з Трампом і заморожування війни: у Bloomberg розкрили плани Путіна

18:51

Росія готує ще 150 тисяч солдатів: у Зеленського попередили про новий наступ

18:33

Як визначити характер людини за її улюбленим видом кави: психологи розповіли

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти