РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий описав загрозу

Окупанти хочуть перерізати логістику для всього донецького угруповання українських військових.

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Росія накопичує резерви для наступу біля важливого міст/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Основні тези Сазонова:

Окупанти зосередилися на тому, щоб захопити повністю Донецьку область

Скоро може стати найбільш гаряче на Лиманському напрямку

Армія РФ зараз не має сил для масштабного наступу на кількох ділянках

Російські загарбники зосередилися в першу чергу на тому, щоб окупувати Донецьку область. Скоро може стати найбільш гаряче на Лиманському напрямку.

Російські війська готують поповнення на цьому напрямку і накопичують резерви. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі "Новини.Live".

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"Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті гарний сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Бо брати головну агломерацію Донецької області – Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ — з півдня у цьому порядку на північ займе 10 років. А перерізати логістику на Харків, це б їм дало великі козирі", – каже він.

Водночас Сазонов зазначив, що країна-агресорка Росія мріє захопити чотири регіони України – Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Але, за словами українського військового, армія РФ зараз не має сил для масштабного наступу на кількох ділянках, як це було минулого року.

"Їм не вистачає ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, на Костянтинівку, на Куп'янськ", – зазначив Сазонов.

Крім цього, він додав, що російським загарбникам також бракує піхоти, зокрема, й штурмовиків.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони відбили штурм РФ біля важливого села. Окупанти втратили велику кількість бронетехніки та живу силу.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ нанесли чотири контрудари – аналітик повідомив про провал РФ біля Покровська. На нові дедлайни, які Росія ставить для захоплення Покровська, можна вже не реагувати.

Нагадаємо, Росія готує ще 150 тисяч солдатів – у Зеленського попередили про новий наступ. Росіяни готуються посилити тиск на фронті на напрямках, де це буде можливо зробити, та готується збільшити чисельність військ, сказав Паліса.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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