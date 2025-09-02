Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

Експерт пояснює, як удари по Криму створюють підґрунтя для нових масованих авіаударів.

Загострення на фронті може початися найближчим тижнем, ворог активізує техніку та боєприпаси / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Читайте в матеріалі:

Де саме ворог може активізуватися та які напрямки стануть ключовими для удару

Які наслідки знищення локаторів і техніки для російських позицій

В тимчасово окупованому Криму Сили спеціальних операцій України знищили російський радіолокатор у районі комплексу С-300. Крім того, у ніч на 31 серпня ГУР уразило одразу декілька важливих для росіян об’єктів.

Експертна оцінка ударів

В ефірі "24 Каналу " полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив наслідки ударів і можливу активність на фронті.

"Під час атаки на аеродром у Сімферополі 30 серпня було знищено один вертоліт, а інший пошкоджено. Також знищення російського радіолокатора є роботою, що триває, з підготування, імовірно, серйозних авіаційних ударів. Україна буквально через день знищує ворожі локатори – переважно у напрямку Криму або безпосередньо на півострові ", – розповів Світан.

Він зазначив, що це може бути підґрунтям для масованих авіаударів або ударів безпілотниками по Криму, Новоросійську чи Сочі.

Прогноз загострення фронту

"Найближчим часом – за тиждень – півтора – можливе загострення на фронті у росіян. Вони перекинули техніку, боєприпаси літньої воєнної кампанії, які вже в армійському тилу. Загострення може статися у тих місцях, які росіяни визначать напрямком оперативного удару ", – підкреслив експерт.

За його словами, ворог може активізуватися на одному-два напрямки, а ймовірними точками удару будуть Покровськ і Слов’янськ.

Покровськ / Інфографика: Главред

"Для росіян дуже важливо вийти до Слов’янська, щоб спробувати добути воду для Донбасу з річки Сіверський Донець", – додав Роман Світан.

Дії росіян на Донбасі

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що активні штурмові дії російських окупантів на Добропільському напрямку в районі Малинівки є підготовкою до більш масштабного наступу.

"Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на виступі, підтягнувши основні сили. Це сигнал того, що вони готують серйозні дії найближчим часом ", – зазначив експерт.

За його словами, ситуація свідчить про концентрацію сил ворога на ключовому напрямку, що може призвести до загострення бойових дій.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. У результаті перестрілки ліквідовано 21 окупанта.

Крім того, країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

