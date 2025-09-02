Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

Читайте в матеріалі:
В тимчасово окупованому Криму Сили спеціальних операцій України знищили російський радіолокатор у районі комплексу С-300. Крім того, у ніч на 31 серпня ГУР уразило одразу декілька важливих для росіян об’єктів.
Експертна оцінка ударів
В ефірі "24 Каналу " полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив наслідки ударів і можливу активність на фронті.
"Під час атаки на аеродром у Сімферополі 30 серпня було знищено один вертоліт, а інший пошкоджено. Також знищення російського радіолокатора є роботою, що триває, з підготування, імовірно, серйозних авіаційних ударів. Україна буквально через день знищує ворожі локатори – переважно у напрямку Криму або безпосередньо на півострові ", – розповів Світан.
Він зазначив, що це може бути підґрунтям для масованих авіаударів або ударів безпілотниками по Криму, Новоросійську чи Сочі.
Прогноз загострення фронту
"Найближчим часом – за тиждень – півтора – можливе загострення на фронті у росіян. Вони перекинули техніку, боєприпаси літньої воєнної кампанії, які вже в армійському тилу. Загострення може статися у тих місцях, які росіяни визначать напрямком оперативного удару ", – підкреслив експерт.
За його словами, ворог може активізуватися на одному-два напрямки, а ймовірними точками удару будуть Покровськ і Слов’янськ.
"Для росіян дуже важливо вийти до Слов’янська, щоб спробувати добути воду для Донбасу з річки Сіверський Донець", – додав Роман Світан.
Дії росіян на Донбасі
Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що активні штурмові дії російських окупантів на Добропільському напрямку в районі Малинівки є підготовкою до більш масштабного наступу.
"Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на виступі, підтягнувши основні сили. Це сигнал того, що вони готують серйозні дії найближчим часом ", – зазначив експерт.
За його словами, ситуація свідчить про концентрацію сил ворога на ключовому напрямку, що може призвести до загострення бойових дій.
Ситуація на фронті - останні новини України
Як повідомляв Главред, на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. У результаті перестрілки ліквідовано 21 окупанта.
Крім того, країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Про персону: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
