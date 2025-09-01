РФ готується до більш масштабних дій: лейтенант ЗСУ - про наступ окупантів

Що відомо:
Російські окупанти активно штурмують позиції українських військових на Добропільському напрямку у районі Малинівки. Це "прогрів" перед початком більш масштабного наступу. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
Він наголосив на тому, що росіяни намагаються відновити втрачені позиції на виступі. Ворог підтягнув основні сили.
"Безслідно такий прорив для нас все-таки не пройшов, переможні розповіді про оточення противника можна закінчувати ... Тільки коли наявний дефіцит піхоти, інших сил та засобів, то фактично основна задача - це пролетіти окремі позиції, з яких зараз складається ЛБЗ і противник це чудово розуміє, бо ВОП/РОП (Взводний Опорний Пункт та Ротний Опорний Пункт відповідно - ред.) - це вже давно неактуальне минуле", - написав "Алекс".
Як повідомляв Главред, на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. Унаслідок перестрілки ліквідовано 21 окупанта.
Крім того, країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Водночас, боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.
