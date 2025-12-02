Напружена доба на фронті: Генштаб розповів про ситуацію на ключових напрямках

Ворог намагається прорвати оборону на кількох напрямках, українські війська контролюють ситуацію.

Українські війська відбивають численні атаки ворога / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті 1 грудня залишається напруженою. Російські війська активно застосовують авіацію, артилерію та дрони, але українські підрозділи продовжують успішно тримати оборону на ключових напрямках.

"За добу сталося понад 200 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, здійснив 41 авіаційну атаку з 129 керованими авіабомбами, а також понад 2,3 тисячі ударів дронами-камікадзе і понад 2,6 тисячі артилерійських обстрілів", — повідомляє Генштаб. відео дня

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові відбили три штурмові дії ворога, який застосовував авіацію та реактивні системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 13 відбитих атак у Вовчанську, Ізбицькому, Синельниковому, Обухівці та Нововасилівці. На Куп’янському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону, на Лиманському – 20 атак, на Слов’янському – вісім, а на Краматорському – чотири спроби прориву.

У Донецькій області, зокрема біля Покровська, ворог провів 49 штурмових дій. Українські сили ліквідували 104 окупантів, знищили 11 безпілотників та чотири автомобілі противника.

На південних напрямках українські війська відбили 19 атак в Олександрівському районі, зафіксували по одному бойовому зіткненню в Гуляйпільському районі, а на Оріхівському напрямку ворог не проводив наступальних дій. У Придніпровському напрямку українські війська відбили дві атаки біля Антонівського мосту.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті залишається динамічною, і українські підрозділи продовжують активно обороняти стратегічно важливі позиції.

Яке головне завдання українських військ у Покровську - думка експерта

Як писав Главред, керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", Павло Лакійчук зазначає, що головним завданням українського командування у Покровську є утримання північної частини міста. За його словами, контроль над північними кварталами та промисловою зоною забезпечує стабільний коридор у напрямку Мирнограда.

Експерт додає, що Мирноград нині є ключовим опорним пунктом на східній ділянці оборони Покровського та Мирноградського районів. Якщо російським військам вдасться просунутися глибше в Покровську, українським силам доведеться залишити Мирноград.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські загарбники продовжують спроби захопити Покровськ та Мирноград на Донеччині. Ситуація в регіоні залишається критичною, але українські сили активно обороняють територію.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп’янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час наради з російським військовим керівництвом заявив, що Росії нібито необхідно створити так звану "зону безпеки" вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

