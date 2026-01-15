Почались транскордонні атаки: в ISW розкрили плани РФ щодо Харкова і Сум

Головне:
- РФ вдалась до дрібномасштабних транскордонних атак
- Росіяни наступають у північній частині Харківської та Сумської областей
- Окупанти прагнуть представити ці атаки як новий широкомасштабний наступ
Армія країни-агресора Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід у тому, що лінії фронту в Україні руйнуються. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що військово-політичне керівництво Росії стверджує, що наступ у північній частині Харківської та Сумської областей є частиною зусиль зі створення "буферної зони".
Водночас аналітики ISW не виявили доказів, які б підтверджували заяви РФ про успіхи окупантів у цих районах.
"Наприкінці грудня 2025 року Кремль розпочав кампанію когнітивної війни, використовуючи транскордонні атаки, із захоплення Грабовського (на південний захід від міста Сум і безпосередньо на міжнародному кордоні) і просування в Сотницький Козачок (на північний захід від міста Харкова, безпосередньо на міжнародному кордоні)", - йдеться у повідомленні.
Аналітики пояснили, що РФ прагне представити ці обмежені атаки як новий широкомасштабний наступ, який підкріплює "наратив про неминучість російської військової перемоги в Україні".
Також в ISW додають, що війська РФ досі не створили умов для великого наземного наступу в північній Сумській і Харківській областях. На думку аналітиків, ці транскордонні атаки не є частиною великого наступу.
Проникнення росіян в Сумську область
Речник ДПСУ Андрій Демченко раніше повідомляв, що російські окупаційні війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське в Сумській області.
За його словами, розширити зону бойових дій окупантам не вдалося.
"Українські захисники - військовослужбовці ЗСУ та ДПСУ - активно завдають ударів по противнику, щоб зменшити його чисельність та не дати просуватися далі", - наголосив він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, військовий оглядач Денис Попович сказав, що російські загарбники зосередили зусилля на взятті міста Гуляйполе, щоб отримати можливість просуватися далі в напрямку Оріхового та Запоріжжя.
Льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан говорив, що російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області. Він дав армії РФ час до 1 квітня.
Головком ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що завдяки ефективній роботі Сил оборони Росія вже тривалий час не може наростити угруповання. Щомісяця ЗСУ знищують більше військових, ніж агресор призиває.
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
