Почались транскордонні атаки: в ISW розкрили плани РФ щодо Харкова і Сум

Кремль хоче підкріпити наратив про неминучість російської військової перемоги.

Наступ РФ в Сумській і Харківській областях / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

РФ вдалась до дрібномасштабних транскордонних атак

Росіяни наступають у північній частині Харківської та Сумської областей

Окупанти прагнуть представити ці атаки як новий широкомасштабний наступ

Армія країни-агресора Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід у тому, що лінії фронту в Україні руйнуються. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що військово-політичне керівництво Росії стверджує, що наступ у північній частині Харківської та Сумської областей є частиною зусиль зі створення "буферної зони".

Водночас аналітики ISW не виявили доказів, які б підтверджували заяви РФ про успіхи окупантів у цих районах.

"Наприкінці грудня 2025 року Кремль розпочав кампанію когнітивної війни, використовуючи транскордонні атаки, із захоплення Грабовського (на південний захід від міста Сум і безпосередньо на міжнародному кордоні) і просування в Сотницький Козачок (на північний захід від міста Харкова, безпосередньо на міжнародному кордоні)", - йдеться у повідомленні.

Аналітики пояснили, що РФ прагне представити ці обмежені атаки як новий широкомасштабний наступ, який підкріплює "наратив про неминучість російської військової перемоги в Україні".

Також в ISW додають, що війська РФ досі не створили умов для великого наземного наступу в північній Сумській і Харківській областях. На думку аналітиків, ці транскордонні атаки не є частиною великого наступу.

Проникнення росіян в Сумську область

Речник ДПСУ Андрій Демченко раніше повідомляв, що російські окупаційні війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське в Сумській області.

За його словами, розширити зону бойових дій окупантам не вдалося.

"Українські захисники - військовослужбовці ЗСУ та ДПСУ - активно завдають ударів по противнику, щоб зменшити його чисельність та не дати просуватися далі", - наголосив він.

Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий оглядач Денис Попович сказав, що російські загарбники зосередили зусилля на взятті міста Гуляйполе, щоб отримати можливість просуватися далі в напрямку Оріхового та Запоріжжя.

Льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан говорив, що російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області. Він дав армії РФ час до 1 квітня.

Головком ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що завдяки ефективній роботі Сил оборони Росія вже тривалий час не може наростити угруповання. Щомісяця ЗСУ знищують більше військових, ніж агресор призиває.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

