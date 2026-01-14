Рус
Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

Юрій Берендій
14 січня 2026, 16:15
Після атаки 9 січня Київ зіткнувся з найскладнішою за роки повномасштабної війни кризою в системах теплопостачання та електроенергії, сказав Кличко.
Відключення світла у Києві - Кличко розповів про складну ситуацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Кличко:

  • Ситуація із світлом у столиці дуже важка
  • Без тепла залишаються майже 400 багатоповерхівок у Києві
  • Ситуація на правому березі Києва трішки краща, ніж на лівому

Ситуація з енергетикою в Києві залишається складною, аварійні відключення для містян будуть тривати й надалі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання комісії ТЕБ та НС.

"Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу – вперше за 4 роки повномасштабної війни. Обговорюємо найгостріші моменти і наше подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям. Конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом", - зазначив він.

Кличко повідомив, що наразі в Києві без теплопостачання залишаються приблизно 400 багатоповерхівок із шести тисяч будинків, які постраждали після масованої атаки 9 січня. Частині з них планують відновити подачу тепла вже до кінця поточного дня.

Міський голова наголосив, що комунальні служби працюють цілодобово, ліквідовуючи пошкодження, завдані ворогом, аби якнайшвидше повернути мешканцям базові послуги. "Ситуація з теплом на правому березі вже більш стабільна. Більш складна – на лівому березі міста", - наголосив міський голова.

Водночас він підкреслив, що ситуація з електропостачанням, від якого залежить робота комунальної інфраструктури, є дуже складною. Енергетики продовжують аварійні роботи, однак Київ наразі змушений жити за екстреними графіками відключень, а не за плановими погодинними.

За даними ДТЕК, нині кияни в середньому мають електроенергію близько трьох годин, тоді як без світла перебувають до десяти годин, а подекуди й довше. Фахівці попереджають, що тривалість подачі світла може змінюватися, оскільки пошкоджена енергосистема функціонує в аварійному режимі. Крім того, на тривалість відключення світла, за словами Кличка, впливає також перевантаження міських мереж та погода. "Тому, на жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію", - резюмував він.

Чому ситуація з відключеннями світла у Києві гірша, ніж в інших містах

Новий міністр енергетики Денис Шмигаль під час доповіді у Верховній Раді зазначив, що Київ виявився не готовим до ситуації, що склалась в енергетиці та перебоїв із світлом після російських атак.

Шмигаль наголосив, що через це зараз необхідно вдаватися до антикризових рішень. Міністр зазначив, що обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготувалися до можливих перебоїв з енергопостачанням.

Зокрема, у місті розгорнули мобільні котельні та сформували розподілену систему генерації.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна розподілена генерація. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабкіше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз доведеться вживати кризових заходів", - заявив Шмигаль.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли ситуація в енергосистемі може покращитись - прогноз експерта

Як раніше писав Главред, стан енергосистеми України може стабілізуватися наприкінці січня. Про це в ефірі Еспресо повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Він зазначив, що в останні дні місяця прогнозується зростання генерації сонячної енергії, тож найсерйознішим сценарієм, до якого варто бути готовими, може стати злив теплоносіїв у будинках 27–28 січня.

"Якщо все правильно буде зроблено і буде холодно, то вам зіллють теплоносії, а потім наповнять їх десь через тиждень. Тобто, температура у будинках може коливатись від 5 до 10 градусів тепла. Це максимум, що може відбутись, - вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі відсутності повторних атак з боку Росії вже з 15 січня у Києві очікується покращення графіків відключень електроенергії. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Наразі в Україні без теплопостачання залишаються приблизно 1,5% житлових будинків. У столиці опалення немає у 472 будівлях, найбільше таких випадків зафіксовано в Печерському районі. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

Водночас енергетична система продовжує працювати в складних умовах через нові ворожі удари та складні погодні умови. Через це в Міненерго повідомили про введення аварійних відключень світла у Києві та ряді областей.

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні Віталій Кличко відключення відключення відключення світла Відключення опалення у Києві
В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

