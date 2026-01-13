Під загрозою була Одеса і не тільки: Сирський розкрив таємні плани РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки 2025 року.

Ключові тези Сирського:

РФ намагалася захопити південь України та відрізати країну від моря

Українські втрати зменшилися на 13%

Сили оборони зберегли позиції та виснажують ворога

РФ у 2025 році намагалася захопити південь України та повністю відрізати країну від Чорного моря, але Сили оборони зірвали плани ворога. Втрати особового складу ЗСУ зменшилися на 13%. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, головною метою Кремля у 2025 році було нав’язати Україні умови капітуляції з позиції сили. Для цього ворог планував захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини та мав наміри вийти до Одеси, щоб відрізати Україні вихід до моря.

"Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими", - наголосив Сирський.

Генерал наголосив, що завдяки ефективній роботі Сил оборони Росія вже тривалий час не може наростити угруповання. Щомісяця ЗСУ знищують більше військових, ніж агресор призиває. Водночас українські втрати особового складу зменшилися на 13%.

"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - підкреслив головком.

Яких втрат зазнала РФ з початку нового року - оцінка експерта

За оцінкою військово-політичного експерта Олександра Коваленка, протягом перших семи днів січня 2026 року окупаційні війська РФ захопили 48 км² території України. Це один із найнижчих показників щотижневого просування ворога у другій половині 2025 року.

Втрати особового складу РФ за цей період склали 6 930 осіб. У середньому на 1 км² захопленої території припадає близько 144 загиблих окупантів, що свідчить про високу ціну, яку противник сплачує за тимчасове просування.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, у Куп'янську над будівлею міської ради знову підняли український прапор. Бійці Нацгвардії з бригади "Хартія" завершили зачистку об’єкта та встановили контроль над мерією в межах операції з деблокування міста.

Також Міноборони РФ представило новий "танк-кульбабу", проте колишній полковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон назвав його "симптомом відчаю". За його словами, Росія намагається зупинити катастрофічні втрати бронетехніки - понад 6 тисяч танків знищено з початку вторгнення.

Як повідомляв Главред, Росія у 2025 році різко скоротила застосування танків через нестачу запасів і перейшла на піхотну тактику. Водночас, за даними Forbes, РФ тестує нову схему: бойові пари танків під прикриттям дронів, які по черзі здійснюють ривки та вогневе прикриття.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

